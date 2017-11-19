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19 Kasım 2017 Pazar 14:55

Zimbabve’de kriz devam ediyor

Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin görevi bırakması gerektiğini ifade ederek, “Kalabalığı sokağa salarız” dedi.

Zimbabve'de kriz devam ediyor
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Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin görevi bırakması gerektiğini ifade ederek, “Kalabalığı sokağa salarız” dedi.

Zimbabve, hafta içinde yaşanan gelişmelerin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük oranda ev hapsine alınan ve istifaya zorlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin istifa etmemesi halinde kalabalıkları sokağa bırakacaklarını ifade etti. Mugabe’nin görevi bırakmasının şart olduğunu söyleyen Mutsvangwa, sokağa bırakacakları kalabalığın kendi işlerini göreceğini belirtti.

Öte yandan, Muhabe’nin komutanlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin Mugabe’nin evinde gerçekleşeceği ve bir Katolik papazın da arabuluculuk yapacağı kaydedildi. İktidarda bulunan Zanu-PF Partisi kurucuları ve liderleri de Mugabe’nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek amacıyla bugün toplanacak. Zanu-PF’nin 10 yerel komitesinden 9’u ve parti içinde etkili "Genç Ligi", Mugabe’nin görevi bırakması gerektiğini savunuyor. Kararın bugünkü toplantıda merkez komiteye bildirilmesi bekleniyor.

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