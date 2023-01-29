Premier Lig'de 9 maçta toplam 395 dakika forma giydi ve 1 gol atarak gözden düştü

Premier Lig'de 9 maçta toplam 395 dakika forma giydi ve 1 gol atarak gözden düştü
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Bu sezon Chelsea formasıyla hiçbir maçta 90 dakika görev yapmayan Aubameyang, İngiltere'de görev yapan yöneticiler tarafından Beşiktaş gündemine alındı. Weghorst'un önündeki listede Suns sadece Aubameyang'ı tanıdı. Superliga'nın eski hakemi ve yazarı Hürriyet  Fırat Aydınus, siyah beyazlı takımlardaki son gelişmeleri değerlendiriyor Aidinus, Liberty için yazdığı köşe yazısını şöyle yorumladı: Bu süreçten sonra fiziki bir veda olmasa da Weghorst yok. Bu ayrılığın Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda engeller yaratacağı inkar edilemez. Beşiktaş'ta hocalık yapan Sergen Yalçın'ın söyledikleri düşünüldüğünde Beşiktaş'ın bunun için iyi bir cratosslot seçim olup olmayacağı merak ediliyor.

Ama bazen tabii ki; Denize düşmüş bir yılanı öpmek gibi aylak bir Ebu Bekir'e kimsenin hayır diyebileceğini sanmıyorum. Yazar Hürriyet  ve futbol yorumcusu Uğur Meleke, Beşiktaş ile ilgili son açıklamalarını köşelerinde paylaştı Sanırım son beş yılda bunun gibi beş kez gönderdim Feragatname: İnönü rehabilitasyona geri dönmemeli. Tabi bazı oyuncular kiralık olarak da bu lige  gelecek. Ancak Beşiktaş, onları Dolmabahçe'ye getiren ve ölümden döndüren oyuncuyu kolay kolay kaybetmemeli. Kiralamanın daha makul seçenekleri olmalı. Mario Gomez işte böyle kayboldu. Aboubakar oraya iki kez  gitti. Şimdi sanırım Weghorst gidiyor. Beşiktaş cratosslot giriş yönetimi, Rıdvan-Emirhan-Serdar üçlüsünü sezon başında adeta Ahmetcan'ın tavsiyesi üzerine kaybetmiştir ve umarım Weghorst'u kiralarken  makul bir satın alma opsiyonu yazabilirler. Kasımpaşa'da penaltı nedeniyle kadro dışı bırakılan Valentin Rossier, Konya deplasmanında sağ bek oynayacak.

İlk 11'de yer alan bu iki oyuncu ile Welinton ve Tayfur Bingöl, Konyaspor sınavlarına kulüpte başlayacak. Faslı Beşiktaş defans oyuncusu Romances, kas problemini tamamen aştıktan sonra ilk 11 maçına hazır. Teknik heyet, Konyaspor deplasmanında Tayyip Talha Sanuç ile kazanan defans oyuncusunu dağıtacak. Siyah beyazlı formayla gösterdiği istikrarlı performansın ardından Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla forma giyen Roman Seth, başarılı bir görüntü sergiledi. Başarılı oyuncu, kısa bir aradan sonra döndüğü Katar maçında yaşadığı adalesinden sakatlanarak tedavisini Türkiye'de tamamladı.Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten sonra galip gelen stoper, haftanın ilk 11 maçındaki yerini yeniden alacak.

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