Premier Lig transferi

Patrick Van Aanholt, 2021 yazında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan bedelsiz olarak takıma katılıyor. Dünya Kupası döneminde lig nedeniyle Antalya'nın Belek ilçesine bağlı Gejin bölgesinde kamp kuran Konyaspor'da teknik direktör İlhan Parut, Demirören'e kamp eforu bedelleri, takım sonuçları, transfer eforu bedelleri gibi sorular sordu. İlhan Parut, kampın çok iyi geçtiğini belirterek, "Antalya'daki kış kampı tesisleri çok gelişmiş, mekanları, konaklama tesisleri ve tesisleri çok iyi, çok modern. Dediğiniz gibi bu yılki yağış durumu bizi ilgilendirmiyor” dedi.

Mental olarak bitkin bir grup oyuncuyla karşılaşınca şunları söyledi: “İlk geldiğimizde nasıl bir Konya Sporumuz olduğunu belirtmekte fayda var. . Konya'da zihinsel olarak tükenmiş bir spor ve oyun topluluğu ile uğraşıyoruz. Önce kendilerine güven verdik ve futbolu kendilerine inanarak oynamalarını, gerektiğinde risk almalarını söyledik. Defansif albibet olarak çok büyük bir sorunu olmayan ama defansif anlamda gerçekten hücum duygusundan yoksun, üretken ve konumsal olmaktan uzak bir takım görüyoruz. Başlangıçta işin %50'si bizim için zor değildi. Takımın savunma disiplini temelde orada. Ama Konya Spor serüvenine ofansif tarafta, kendimizi konumlandırarak, gol atarak ve kazanarak başladık. Buradaki en önemli şey, oyuncuların isteklerimize nasıl tepki verdiğidir. Bu noktada istediğimizi elde etmeye çalışıyorlar. İnanıyorlar ve aralarında büyük bir sinerji var. Konyaspor daha çok keyif veren, daha çok gol atan, daha çok başarıya ulaşan bir takım haline geldi.

"Geçen seneden 5 oyuncu 11 idealimiz oldu"