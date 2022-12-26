Pubg Mobile UC Fiyatları Ve Satın Alma İşlemleri

PUBG Mobile, Tencent Games bünyesi içinde Lightspeed ve Quantum Studios tarafından geliştirilen, 2018 yılında global çapta yayınlanmış ve resmi PUBG lisansına sahip mobil bir Battle Royale oyunudur. Unreal Engine 4 oyun motoruna sahip PUBG Mobile, mobil oyuna göre görsel kalite, detaylı haritalar ve gerçekçi atışlar deneyimi sunan gerçekçi bir Battle Royale oyunu.

Kısaca PUBG Mobile

Yüz oyuncu belirlenen haritaya bir uçak yardımıyla iniş yapar. Her oyuncu savaş haritasındaki son takım veya son kişi olabilmek için hayatta kalması gerekmektedir. Bunun için yardımcı olacak malzemeleri toplayarak, harita şartlarına ve ortamlarına dikkat edilerek diğer rakipleri devre dışı bırakabilir ve oyunun galibi olabilir. Her geçen saniyenin değerli olduğu oyunda tüm bunları yaparken oyuncular içinde zaman gibi haritada oynama alanı da daralmaktadır. Bunlara ek olarak çeşitli kostümlerle karakterinizin görünümünü değişebilirsiniz. Görünümlerinizi PUBG Mobile UC satın alarak, oyundan istediğiniz kostümleri satın alabilirsiniz.

5 Farklı Mücadele Haritaları

Oyuncuların seçebileceği Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi ve Livik isimli 5 farklı harita bulunmaktadır. Oyuncular tarafından en çok tercih edilen Erangel haritası olarak gözlenmiştir.

PUBG Mobile Bilgisayarda Oynanır Mı?

Oyunun çıkışından beri en çok tercih edilen oyunlardan biri haline gelen PUBG Mobile mobil cihazlarda oynamanın yanında Tencent Gaming Buddy emülatör sayesinde bilgisayarda da oynanabilir hale geldi. Peki sizin cihazlarınız PUBG Mobile oynamaya yeterli mi? İşte bu sorunuzun cevabını sizler için derledik.

PUBG Mobile Minimum Sistem Gereksinimleri

Mobil Cihazlar İçin:

Android:

Android 5.1.1 ve üzeri

2 GB RAM

3 GB Bellek Alanı

iOS:

iOS 9 veya üzeri

3 GB Bellek Alanı

Bilgisayarlar İçin:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10

İşlemci: Intel Core 2 Dup Processor E4700 2.66 GHz, Intel Dual-Core, AMD 1.8 GHz

RAM: 3 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8600/9600GT – ATI/AMD Radeon HD 2600/3600

Hafıza: 2 GB

DirectX: Version 9

PUBG Mobile Önerilen Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarlar İçin:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 – AMD Radeon HD 7850

Hafıza: 2 GB

DirectX: Version 11

PUBG Mobile UC Nedir?

PUBG Mobile UC, oyunun değerli para birimidir. Bu para birimi ile oyunda destek sandıkları, çeşitli kostümler ve değerli eşyalar alabilirsiniz.

PUBG Mobile UC Nereden Ve Nasıl Alınır?

PUBG Mobile UC için en hızlı ve uygun fiyatları sizler için bulduk. PUBG Mobile UC en uygun şekilde https://www.playsultan.com/ adresinde yer alıyor.

En Uygun PUBG Mobile UC Fiyatları

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TR 63 PUBG Mobile UC – 13,57 TL

TR 340 PUBG Mobile UC – 68,03 TL

TR 690 PUBG Mobile UC – 135,88 TL

TR 1875 PUBG Mobile UC – 339,80 TL

TR 4000 PUBG Mobile UC – 679,59 TL

TR 8400 PUBG Mobile UC – 1.333,61 TL

GLOBAL 63 PUBG Mobile UC – 18,40 TL

GLOBAL 690 PUBG Mobile UC – 185,70 TL

GLOBAL 1875 PUBG Mobile UC – 464,53 TL

GLOBAL 4000 PUBG Mobile UC – 929,24 TL

GLOBAL 8400 PUBG Mobile UC – 1.858,66 TL