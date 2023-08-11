Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Pütürge Belediyesi'nin birlikte koordine ettiği yol asfaltlama çalışmaları ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Pütürge Belediyesi’nin birlikte koordine ettiği yol asfaltlama çalışmaları ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük Tepehan, Nohutlu ve Gertan Mahallelerinde başlayacak yol asfaltlama çalışmaları öncesi ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri ile sahada incelemelerde bulundu.

İncelemelere AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Belediye Meclis üyesi Nedim Çeker ve Büyükşehir Belediyesi Yol Daire Başkanlığı Şefi Mehmet Aytaş eşlik etti.

Başkan Mikail Sülük incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Pütürgeli hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layık. Bizde bu doğrultuda gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sezon da 400 kilometre yol asfalt ve 300 bin metrekare kilit parke taşı döşenmesini planlıyoruz” dedi.

AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Belediye Meclis üyesi Nedim Çeker ve Gertan Mahalle Muhtarı Ayhan Özatilla’da yaptıkları konuşmalarda yapılan bu hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’e teşekkür ettiler.

Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
Pütürge'de yol asfaltlama çalışmaları tam hız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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