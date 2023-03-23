Ramazan Yavuz, 'Niçin Aday Oldum?'

Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı olma kararım aslında yeni değil çünkü uzun yıllardır, vatandaşlarımızın ve gençlerimiz ile sürekli bir araya geldiğimizde hep söylerlerdi; Milletvekiliğine aday olun diye beni zorlarlardı. Sonunda hem vatandaşlarımızın hemde gençlerimizin isteklerini yerine getirmiş oldum.

Çok Zor ve Uzun Bir Yol...

Evet, Siyaset yolu hiç bir kulvara benzemez. Çok çetin ve meşakkatli bir yoldur. Özellikle kul hakkına, devlet malına aslında herşeye çok dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bundan dolayı yükümüz daha ağır olacak, vebalimiz daha çok olacak, yalnız kendimizi değil tüm vatandaşlarımızın sorumlusu olacağız. Ateşten gömlek giymiş gibi hissedeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, üzmeden ve duyarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını kaldıracak güce, azime, erdeme ve özellikle sabıra, güvene, inanca sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Sizlerde bizlere inanın ve güvenin.

Malatya İçin Büyük Hedefler ve Hayyalerimiz Var...

Evet, Gerçekten de çok büyük hedeflerimiz ve hayyalerimizin olduğunu belirtmek isterim. Nasip olur Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şahsımı Aday gösterir ve kazanırsak çok önemli projelere imza atacağız. Özellikle sıradan projeler olmayacak herkesin mutlu olacağı ve beklediği isabetli projelerimiz olacak. Özellikle Malatya’mız doğunun parisi değil Türkiye'nin parisi yapacağız.

Malatya'mız her kulvarda başarılar elde edecek. Destek vereceğiz yeterki vatandaşlarımız mutlu olsun Malatyalı hemşehrilerimize layık olmak için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla ve özveri ile çok çalışarak hizmet edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı ve Malatya Geleceği İçin Çok Çalışacağız...

Aday Olduğumuz taktirde hemen projelerimizi bir bir açıklayacağız. Malatya'mız çok büyük değişim yaşayacak ve bunu hep birlikte başaracağız. Milletimizin taktiri ile çalışmalarımız sonucunda hafızalarda ve gönüllerde güzel izler bırakacağız. Milletimizin teveccühü ile Yüzyılın Milletvekili olacağız. Siyaset bir savaş degil hizmet noktasında bir yarıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aday gösterildiğimiz Vakit Hemen Şimdi Projelerimizi Açıklayacağız...

Evet, yukarıda belirttiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aday olarak gösterilirsek büyük projeleri hemen açıklayacağız. Türkiye Yüzyılına ve milletimize yakışır şekilde hazırız. Tüm sorunları biliyoruz. Yıllarca hep gözlemledik. Sayfa sayfa not aldık. Her vatandaşımızın sorunlarını ve taleplerini biliyoruz. Çünkü biz halkın içinde gelen biriyiz ama hepte halkın içinde olacağız.

Gün birlik günü gün kardeşlik günü gün yaraları sarma günü hep beraber bu ağır yükün altında kalkacağız. Çünkü biz güçlü bir Milletiz.

Bizi Seven Sevmeyen Herkese karşılıksız Yardım Edeceğiz ve Yanında Olacağız...

Bize destek veren ve vermeyen herkesi kucaklıcağız. Çünkü herşey insanımız için olacak. Milletimize efendi değil hizmetkar olacağız. Güçlü yarınları inşAllah hep birlikte inşa edeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan diyerek inancımız ile başaracağız.

Vatandaşlarımız İle Hep Yan Yana, İç İçe Olacağız...

Milletvekili seçildiğimiz taktirde milletimiz ile her zaman yan yana ve iç içe olacağız. Her bireyi başımızın tacı yapacağız. Şunu da söyleyeyim ki bugüne kadar Malatya'da yaptığımız hizmetler ve çalışmalarımız ile tüm STK'lara öncülük ettik vecesaret vermiş olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz. Simdi Aday Adayı olmamız da çoğu kesime aday olma noktasında cesaret verdik. Biz hep doğru yollarda yürüyeceğiz.Başta insanımız olmak üzere tüm canlıya sahip çıkacağız ve koruyacağız.

Malatyada İşsizliğe Son Vereceğiz...

En büyük sorunlardan bir tanesi de işsizlik bunuda Milletvekili olduğumuz gün itibariyle ayrım yapmadan herkesin sorununu çözeceğiz. İşsiz vatandaşımız olmayacak. Bize inanın ve güvenin biz yaparız. Bıkmadan ve usanmadan görevimizi aşk ile yerine getireceğiz.

Her Canlıya Değer Vereceğiz...

Özellikle hayvanların yiyecek ve barınması çok önemlidir. Bu konuda her adımı en güçlü bir şekilde atacağız.İnsanımız i içinde gerçekten çok büyük ve yüzyılın projeleri ile faydalı çalışmalar yapacağız.Biz tüm milletvekillerine örnek bir vekil olacağız. Çünkü bizim derdimiz var, bizim hayallerimiz var, bunu başarmak için çıktığımız bu kutlu yolda yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışacağız ve başaracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Tüm hemşehrilerimin desteklerini bekliyorum.

Sağlıklı ve Mutlu kalın.

Ramazan YAVUZ

Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı"