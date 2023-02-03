Redmond ve Tayfur'un hareketi takımın iyi temposunun oyundan düşmeden devam etmesini sağladı

Özellikle dün Adana Demirspor'un dikkatini çeken hücumda karakterli oynamaya çalışıyorlar. Ancak eldeki malzeme daha organize bir saldırı geliştirmek için yeterlidir. Onyekuru ve Emre Akbaba'nın gollerini aramak yetmedi ama Beşiktaş karşısında da durum böyle olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu futbol en fazla puan alabilir ama dün gece şu ana elenorbet kadar izlediğim Adana de Millspoor futbolu skor ne olursa olsun beklentimin altındaydı... Bessie, Ketaş karşısında Şenol'un hocasının gelip 3'lük skorla en iyi oyununu oynadı.

Geldiğiniz günden beri neler yapıyorsunuz? Takımın fiziksel durumu düzeldi mi? Motive sıradan oyuncu? Takımda birlik ve beraberliği sağladınız mı? Şu anki varlığınla Valérien Ismail arasındaki tek fark senin Türkçe konuşman! Daha 4 gün önce Cenk Tosun'un mental olarak takım oyunundan çok sahada gol atmaya odaklandığını söylemiştik, ekledik; Gol atacağı değil... Ne yapıyorsun ? Cenk Tosun kanat oyuncusu olarak inatla sahada, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda, Jackson Muleka ve Nathan Redmond ile. 3 günde elenorbet giriş kendi "kahramanınızı" yaratacaksınız! Cenk Tosun deplasmanda iyi oynayacak, goller atacak. O zaman size "Şenol Güneş geldi, yerine Cenk Tosun geldi, Beşiktaş'ın kurtarıcısı oldu" diyecekler. Bak sevgili inatçı Şenol Güneş; Frank Lampard, Duncan Ferguson, Rafael Benitez, Carlo Ancelotti, Marco Silva ve Sam Allardyce Cenk Tosun'a Everton'da şans verdi ama ne oldu? Bahsettiğimiz teknisyenlerden daha başarılı ve geniş açılı bir koç musunuz? Bu inancın arkasında ne var? İlerleyen dakikalarda hatanızı anlayıp Cenk Tosun'u oyundan alınca bizi haklı çıkardınız, bilmem fark ettiniz mi?

Beşiktaş, Adana Demir Spor'u Arthur Masuku'nun penaltısıyla 1-0 yendi, 90 dakikada başka ne incelenecek? Koca bir 'hiç! Tabii ki rekor olarak, Beşiktaş'ın serbest atışla gol atması, Sergen Yalçın'ın gösteri döneminden sonra nadiren gördüğümüz bir şey! Öte yandan haklısın, bu oyuncuları harekete geçirmedin, istediğin gibi takıma girmediler ama bu görevi üstlendiğinde başına ne geleceğini çok iyi biliyordun. 30 yaşındaki forvet, Arjantin'e karşı oynadığı çeyrek finalde attığı iki golle Portacarral'a umut verdi ama takımının elenmesini engelleyemedi.