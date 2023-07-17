Rektör Bentli: 'Hiç tereddüt etmeden üniversitemizi tercih edebilirler'

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, bu yıl üniversitelerini tercih edecek olan öğrencilerin yurt sorununun olmadığını belirterek, puanı tutan öğrencilerin üniversitelerini hiç tereddüt etmeden tercih etmelerini istedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması beklenilirken Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversitelerini tercih edecek olan öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

2023-2024 yılı eğitim-öğretim sezonunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Ekim ayında yüz yüze başlayacak. 3 gün sonra YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile başlayacak olan tercih döneminde öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, yeni ve genç bir üniversite olarak yeni öğrencilerini beklediklerini söyledi.

2018 yılında kurulan üniversitelerinin bu yıl 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu ve 100’ün üzerinde programla eğitim-öğretime başlayacağını belirten Bentli, özellikle Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile kentte İnönü Üniversitesi’nden sonra sağlık alanında önemli hizmetler yapacaklarına inandığını söyledi.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden olan Malatya’da özellikle eğiti ve öğretimin aksamaması adına gerekli tüm önlemlerin alındığına da dikkat çeken Bentli, KYK yurtlarında deprem nedeniyle hiçbir hasarın söz konusu olmadığını da belirtti. Şuanda depremzedelerin bir bölümünün kalmaya devam ettiği yurtların yeni eğitim sezonuna hazır hale getirilmesi adına çalışmaların olduğunu da aktaran Bentli, Turgut Özal Üniversitesi’nde sadece bir fakülte binasının ağır hasarlı olduğunu ve yeni sezonda yeni yerleşkede eğitime devam edileceğini ifade etti.

Malatya’yı tercih edecek olan üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunu yaşamaması adına Vali Hulusi Şahin başkanlığında sürekli toplantılar yaptıklarını da anlatan Bentli, Yeşilyurt ilçesinde bulunan yeni yerleşkede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 katlı çelik yapıdan oluşan 2 bin kişilik yeni bir yurdunda yapılacağını açıkladı. Yer tesliminin yapıldığını ve yeni eğitim yılının başlarında yurtların hazır hale getirilmesinin planlandığını kaydeden Bentli, böylelikle Malatya’ya üniversite okumak için gelecek öğrencilerin yurt sorununun olmayacağını da ifade etti.

20 Temmuz’da açıklanacak sonuçlar sonrası puanı Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni tercih edecek öğrencilere rahatlıkla burayı tercih etmelerini öneren Rektörü Bentli, “Turgut Özal Üniversitesi olarak genç ve dinamik bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizi açıklanan sıralamalarına göre bize denk gelen puanları tereddüt etmeden bizi tercih etmelerini istiyoruz. Şunun sözünü de veriyoruz, hiçbir öğrencimizin deprem nedeniyle burada mağdur olmaması için kapılarımız her zaman açık olacak, kendileri ile ilgileneceğiz. Bu yıl deprem bölgesinde ek yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Bu nedenle de deprem bölgesi ve diğer illerden gelecek öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Onların hiçbir problemini gözardı etmeyeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.