Rektör Erdal, MTÜ'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti.

Rektör Erdal, MTÜ'ye geçmiş olsun dileklerini iletti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya’da bir dizi temaslarda bulunan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’yi de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Bentli depremin üniversitede oluşturduğu tahribata dair bilgiler paylaşırken, ziyaret için Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya’ya teşekkür etti.

Rektör Erdal, MTÜ'ye geçmiş olsun dileklerini iletti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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