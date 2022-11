Rektör Ünüvar, 'Malatya'yı Her Geldiğimde Gelişmiş, Kalkınmış Ve İlerlemiş Görüyorum'

Malatya ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da ziyaret ettiğini belirten Rektör Ünüvar, ev sahipliği için Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Rektör Ünüvar, “ Malatya bizim için çok önemli bir şehir. Türkiye’nin en gözde, en kritik noktadaki güzide şehirlerinden birisi. Ben her Malatya’ya geldiğimde kendimi iyi hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Tabii kalkınma çok boyutlu bir kavram ve kalkınma içerisinde bakanlıklar, bürokrasi, siyasi, üniversiteler, stklar ve tabii ki yerel aktörler son derece önemli. Yerel aktörlerin başında da belediyeler geliyor. Şehirde sizi iyi hissettiren ne varsa aslında o belediye hizmetleridir. Yani trafiktir, yeşildir, parktır, insanların rahat nefes aldığı alanlardır. Bende Malatya’ya her geldiğimde Malatya’nın gerçekten bu çerçevede gelişmiş, kalkınmış, ilerlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Her gelişimizde belediye başkanımızla görüşüyoruz her seferinde de yeni bir projeyle karşımıza çıkıyor.

Gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse stkların yaptığı her faaliyette mutlaka kritik nokta beşeri sermaye yani insan gücü. İnsan gücünün de yetiştiği en önemli kurumlar üniversiteler. Malatya’da iki tane önemli üniversite var. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi rektörlerimizle görüştüm. Onlarında yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Ankara Üniversitesi olarak biz, Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversitesiyiz. Bizzat 1936 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını koyarak kurulması için öneri verdiği, sonra araya 2.Dünya Savaşı ve bir takım başka maniler çıkması sebebiyle ancak 1946 yılında kurulmuş ama bizzat Atatürk’ün vasiyeti olarak kurulmuş bir kurum. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversitenin rektörü olarak hem İnönü Üniversitemiz hem de Turgut Özal Üniversitemizin rektörleriyle, yöneticileriyle görüşüp hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi konuşuyoruz. Sayın Başkanımız Malatya insanının sıcaklığına yakışır bir ev sahipliği yaptı bize. Değerli başkanımızı yaptığı işlerdeki çalışmalardan dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Necdet hocamız sağ olsun her Malatya’ya gelişinde bizleri ziyaret eder. Hocamız 23 - 26. dönemde meclisimizde olduğu dönemlerde ülkemize güzel hizmetler yaptı. Ayrıca Sağlık Bakanlığında müsteşar olduğu dönemde ülkemizin sağlık politikalarına yön verme noktasında önemli işler yaptılar. Bugün Türkiye sağlık noktasında en üst segmente erişmişse bunda Necdet hocamızın çok büyük emekleri olduğunu biliyorum. İnşallah şu anda da üniversitede öğrencileri Türkiye’nin aydınlık yarınlarına güvenimiz olan gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirecektir. Kendilerini dar’ül Rıfat dediğimiz seçkin insanların diyarında görmekten büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum.

Bizler Malatya’mızı insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya ziyaretlerinde aynı tarifi meydanlarda ifade etti. Dar’ül Rıfat dedi. Seçkin insanların yaşadığı diyar. Bu diyara hizmet etmek bizim için bir onurdur. Bizde gece gündüz demeden memlekete hizmet etme noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Malatya’yı mazisine layık hazırlama noktasında hızlı adımlarla istikbaldeki hedefine emin adımlarla yürüyor. Geçtiğimiz günlerde Hollanda ziyaretimizde yapılan toplantıda Malatya’nın 2028 yılında EXPO’ya ev sahipliği yapacağı açıklandı. Malatya’da dün doğunun parlayan yıldızı olma hedefi konulmuşken bugün Malatya, Türkiye, Avrupa ve dünya şehri olma hedefine gelmiştir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretlerinde belediye hizmetleri nasıl yapılıyor gelsin görsünler dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızda aynı ifadeleri kullandı. Malatya emin adımlarla ileriye doğru yürüyor. Malatya’nın EXPO’ya ev sahipliği yapması Türkiye’de değil Avrupa’da değil dünyada parlayan yıldız olma hüviyetinde. Bununla ilgili altyapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları, çevreyle ilgili çevre dostu olan sadece kavram olarak değil her şeyin yaşandığı ve uygulandığı belediye yerel yönetim olarak Malatya’ya ve Malatyalılara hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. Malatya tarihte nasıl ki insanlık medeniyetinin başladığı yer olmuşsa, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olmuşsa bizde geçmişimizin medeniyet destanlarına, kahramanlık destanlarına, irşad destanlarına ek olarak hizmet destanları yazmak için ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. İnşallah geleceğimiz daha aydınlık daha parlak olacak” diye konuştu.

Başkan Gürkan ziyarette Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a çeşitli hediyeler takdim etti.