Rıdwan kalıcı olarak Rangers'ta kalacak

Dele Alli'ye örnek olarak Quaresma'dan bahsetmiştim. Bu dönemdeki çalışmaları herkese örnektir. Görkemli görünümüne rağmen, her zaman alçakgönüllüydü. Çok büyük katkı sağladı. Oyuncu olarak dönüşü söz konusu değil ama teknik direktör olarak dönüşü kulübün kararı. O giderse mutlu olurum. Çünkü çok fazla bilgeliği ve yeteneği var. Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıdemli bir teknisyen önemli açıklamalarda bulunuyor Şimdi Cristiano Ronaldo'yu alamayız, onu alamayız. Ona söyleyeceğim. Burak Yılmaz iyi bir örnek, bir idol. 36 yaşında, Lille'in şampiyonluğu kazanmasına yardım ediyor. Türk oyuncu da öyle yaptı. Antrenmanların yapıldığı yer değil, oyunların oynandığı yer burasıdır. Altyapı rekabet etmelidir. Bunun için de tutarbet aktarıyoruz, aşağıya bakın. Seth ve Atiba oynuyor. Atiba'nın durumu iyi. Buradaki eğitimi de çok iyi. Ne kadar ve ne kadar süredir oynandığını bilmiyorum. Özel ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Atiba da Beşiktaş'a damgasını vurdu.

Seth iyi bir karakter, iyi bir oyuncu. Lider olmasına rağmen daha sakindi. Daha fazla konuşmaya ihtiyacım var. Wellington ondan daha konuşkandı. Redmond ve Weghorst antrenmanda tartışıyorlardı. Weghorst haklı. Medya ilgilenseydi, bu büyük bir olay olurdu. Tartışmak her zaman sessiz kalmaktan daha iyidir. İnsanlar fikir sahibi olabilir. Konum ve stil değişebilir. Redmond olduğu yerde bağışlayıcıydı. Tartıştıklarını görüyorum ve taraf tutuyorum. Neyin var dedim? Hocam ne dediysen odur. Onu elde etmek önemlidir. Haklısın dedim Wout, haklısın ama yanılıyorsun. Söylediklerinin Redmond'a yardımı dokunmuyor. Sen tutarbet giriş yaydın. Elinden veya kolundan rahatsız oldum falan gibi bir şey söyledin. Redmond daha sonra dinledi ve kabul etti. Her zaman tüm gerçeği söyleyemezsin. Hepsinin çok keskin kenarları var. Haklı olduklarını söylüyorlar. İki doğrudan birini çıkaracağız. Bazı öğretmenler sert davranarak iyi notlar alırlar. Bazı oyuncular alındı. Oyunculara "oğlum gidelim" dedim. 'Diyorum. Oyuncu bana "Ben senin çocuğun değilim" dedi. Dedim. Haklıydı. Amacım onun benim oğlum olduğunu kanıtlamak değildi. Flavia ve Kelly yaptıkları açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sürekli yas tutmaktan bıktık. Babam hayatta ve kanser tedavisi görüyor.