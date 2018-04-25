Afrinli Çocuklar Rize’de Moral depoladı

"İyidere’den Afrin’e Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Hatay’ın Altınözü ilçesindeki kamplarda kalan Afrinli 74 çocuk, Rize’ye gelerek turizm alanlarını ziyaret etti.

İyidere Kaymakamlığı ile İyidere Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde Rize’ye gele ziyaret eden Afrinli çocuklar, Rize’de gönüllü ailelerin evlerinde 4 gün boyunca misafir edildi.

4 gündür Rize’de olan Afrinli Çocuklar, Rize’nin turizm alanlarından olan Ayder Yaylasını, Zilkale’yi, Ziraat Botanik çay bahçesini ve İyidere’de bulunan tarihi pleki mağarasını gezdi. İyidere Kaymakamlığı ve İyidere Belediye Başkanlığı tarafından özel bir otelde düzenlenen etkinlikle Afrinli çocuklar moral gecesinde Çayeli Belediyesi’nde katkılarıyla ufak konser verildi. Programda Çayeli İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehteran gurubunun şarkılarını dinleyen çocuklar ve gönüllü aileler, Çayeli Halk Eğitim Merkezi Korosu’nun seslendirdiği şarkılarla eğlendi.