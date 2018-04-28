Çamlıhemşin’in el ürünleri sergilendi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler yapılan törenle sergilendi.Etkinliğe Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Çetin Ali Kıran,...

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler yapılan törenle sergilendi.

Etkinliğe Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Çetin Ali Kıran, yöre halkı ve kursiyerler katıldı. 20 usta öğretici 67 kurs ile 780 kursiyerin, el emeği göz nuru ürünler yapılan stantlarda sergilenirken ziyaretçiler yapılan ürünleri hayranlıkla incelediler. 3 gün süre ile açık olacak sergi pazar günü de vatandaşların ziyaretine acık olacak.