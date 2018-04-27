RİZE:
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27 Nisan 2018 Cuma 18:49

Rize’de asayiş uygulamaları

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda 5 bin 810 TL sahte para, çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında...

Rize'de asayiş uygulamaları
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Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan uygulamalarda 5 bin 810 TL sahte para, çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında aranan 12 şahıssı yakalarken, uygulamalarda kaçakçılıkla mücadeleye de geçit vermedi. Yapılan uygulamalarda 8,19 gr. esrar, 36 kök hint keneviri, 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 6 bin 371 paket kaçak sigara, 85 şişe kaçak içki, 208 adet sahte para (5 bin 810 TL) ele geçirildi.
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