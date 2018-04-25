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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:30

Rize’de Çanakkale Anısına Kırık Buğday Çorbası Dağıtıldı

RİZE (İHA) – Rize Merkez Sahil camiinde sabah namazının ardından Çanakkale Kara Savaşlarının 103. Yıldönümü anma törenleri gerçekleşen programla cemaate kırık buğday çorbası dağıtıldı.Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap,...

Rize'de Çanakkale Anısına Kırık Buğday Çorbası Dağıtıldı
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RİZE (İHA) – Rize Merkez Sahil camiinde sabah namazının ardından Çanakkale Kara Savaşlarının 103. Yıldönümü anma törenleri gerçekleşen programla cemaate kırık buğday çorbası dağıtıldı.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Çanakkale Kara Savaşlarının 103. Yıldönümü anma törenleri kapsamında Sahil Camiinde düzenlenen sabah namazı programına katıldı. Programa katılan vatandaşlar, Namaz öncesi İl Müftüsü İsmail Yalçın’ın vaazını dinledi. Sabah namazını kıldılar. Ardından 103 yıl önce şehit düşen askerlerin içtiği Kırık Buğday yarma çorbasını, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve görevliler vatandaşlara ikram etti.

Belediye Başkanı Kasap, 57. Alaya vefa yürüyüşü öncesi yaptığı açıklamada, “ 57.Piyade alayı olmak üzere, bu Vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz Şehitlerimize minnettarız.Mekanları cennet olsun” dedi.
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