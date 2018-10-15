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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:50

Rize’de “İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı” yapıldı

Rize Valiliğin öncülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda “İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması” amacıyla İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.Rize Valiliği...

Rize'de 'İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı” yapıldı
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Rize Valiliğin öncülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda “İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması” amacıyla İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Rize Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen kurulun Başkanlığını Vali Yardımcısı Selçuk Köksal tarafından yapıldı. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projeyle Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması hedefleniyor.

İntiharı Önleme İl Kurulu’nun toplanması ve ayrıca intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Rize Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda ’Rize İli İntiharı Önleme Yerel Eylem Planı’ değerlendirilerek paydaş kurumlarla yapılması planlanan ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Rize Vali Yardımcısı Selçuk Köksal, yaptığı açıklamada, “Eylem Planımız, ilimizdeki ilgili kamu kurum/kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin destekleriyle söz konusu planın yürütülmesi amaçlanmaktadır. İlimizde tüm yerel güçlerin işin içine katılmasıyla gerçekleştirilmesi planlanan bu çalışmamız, bu alanda atılması gereken adımları amacı ve kapsamıyla beraber ortaya koymaktadır” dedi.
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