RİZE:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:09

Yol kenarındaki saksıları tahrip eden şahsa gözaltı

Rize’de belediye tarafından yol kenarında bulunan korkuluklara konulan çiçek saksıları tahrip edildi.Rize merkez Çarşı Mahallesi Menderes Bulvarında yol kenarında belediyeye ait korkuluklarda bulunan, içerisine çiçek ekili saksılar gece vakti...

Yol kenarındaki saksıları tahrip eden şahsa gözaltı
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Rize’de belediye tarafından yol kenarında bulunan korkuluklara konulan çiçek saksıları tahrip edildi.

Rize merkez Çarşı Mahallesi Menderes Bulvarında yol kenarında belediyeye ait korkuluklarda bulunan, içerisine çiçek ekili saksılar gece vakti tahrip edildi. Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kamu malına zarar vererek toplumun huzur ve sükunetini bozan şüphelinin F.T. isimli şahıs olduğu tespit dildi. Şahıs kısa bir süre içerisinde yakalanarak göz altına alındı. Şahsın saksıları yerinden çıkartarak karayoluna attığı anlar ise MOBESE kameralarına yansıdı.
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