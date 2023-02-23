Rosebush ile hemen geri dönmemize gerek yok

Ama Onur Bulut başarılı bir oyuncu ve ben burada olmak istiyorum" dedi. Bu sözler Rosier'in performansını iyileştirmediği şeklinde yorumlandı. Masuaku sağlamsa ve tecrübesini verimliliğe dönüştürüyorsa bizim için doğru. Tecrübeli teknik direktörün sözlerine rağmen DRC futbolcusu için fazla bir umut yok. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde ise "25 oynarsa 25" yazıyor. Resmi maçlarda 3 yıllık sözleşmesi 2.2 milyon euro tanık ücreti karşılığında uzatılacak'' diyen 29 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 maça çıktı Masuku'nun yaklaşımı var, kotayı yarı yarıya doldurmakta zorlanır gibi oldu Bayer Leverkusen maçından önce Alman casinovio teknik direktörler bizi stadyumlarında karşıladılar. Karşılaşma öncesi Leverkusenliler stadın içindeki restoran ve kafelerde coştu. 18 yaşının üzerindeki her taraftar kongre üyesidir, haftanın 7 günü açık olan kulüp tesislerinde eğlenir ve etkinlikler düzenler.Türkiye muhteşem stadyumlar inşa etmiştir ama aksine her 15 günde bir sadece bir maç oynanmaktadır. Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kulübe kazandırdığı tesislere maalesef sahip çıkamadık. Seba'dan sonra kulüp büyük ölçüde borçlandı ve topluluk toplantıları için tesisler birer birer satıldı. Geçen hafta eşim Turin ile Beşiktaş'ın ana karakterlerinden Diana-Senor de Milag'ın düğününe katıldım. Şenol'u uzun zamandır tanıyorum. BEFAM'da başarılı bir oyunumuz var. Şenol daha sonra basketbol bölüm başkanlığını devraldı. 2005 yılında Beşiktaş Kadınlar Basketbol Takım Şampiyonası'nda forma giydi. 2012 Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ve aynı sezon EuroChalange Kupası'nın kazanılmasında, takımı Avrupa kupalarına taşımasında etkili oldu. Şenol'un kendi cebine değil, Beşiktaş'a hizmet eden bir Allah'ı var. Eski bakanlarımızdan Ali Doğan'ın nikahına Cumhurbaşkanı Ahmet Nur Çebi ve Divan Başkanı Tevfik Yamantürk katıldı ve muhteşem bir görüntü oluştu.

Gergin geçen toplantıda birbirini hararetle eleştiren casinovio giriş insanların dertlerini unutup, birlikte kucaklaşıp eğleniyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Mağdur Beşiktaş taraftarını yeniden aramızda görmek güzel. Demilague dün olduğu gibi bugünün ivme trio'su yerine alkışlarla sahneye çıkarken iyi ki şampiyonluk tezahüratlarına katılmadık. Canım kardeşim Şenol yıllardır yapılmayanı Beşiktaşlıları bir araya getirerek yaptı.