Sadıkoğlu: 'Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde teminat şartı kaldırılmalı'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki işletmelerin vergi ve SGK borçlarını 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölerek ödeyebileceğini hatırlatarak, “50 bin TL ve üzeri borçların taksitlendirilmesi için teminat istenmekte. İş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimiz neyi teminat gösterebilir. Teminat şartının kaldırılması veya limitin yükseltilmesi için girişimlerde bulunduk” dedi.

Depremzede işverenin her konuda desteklenmesi çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Geçen yarım yılda esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz tam anlamıyla toparlanamadı. Deprem öncesi seviyeye dönebilmemiz için kapsayıcı desteklere ihtiyacımız olduğunu her platformda yüksek sesle dillendiriyoruz. Malumunuz Hazine ve Maliye Bakanlığımız deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünerek ödenebileceğini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından da mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçelerdeki işverenlerin mevcut SGK prim borçlarının 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendiği duyurulmuştu. Tüm vergi ve SGK borçlarına 24 ay faizsiz taksitlendirme imkânı için teşekkür ediyoruz. Fakat bu borçları faizsiz olarak taksitlendirebilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat istenmekte. Büyük depremler yaşamış şehrimizde iş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimiz neyi teminat gösterebilir siz düşünün. Mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçeler için bir kanun düzenlemesi yapılarak, teminat şartının kaldırılmasını veya limitin 500 bin TL’ye yükseltilmesini talep ediyoruz. Talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik, sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Kamuya olan borçların yapılandırılması başvurularının Malatya’da 29 Şubat 2024 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, “Yine taleplerimiz arasında yer alan kamuya olan borçların yapılandırma süresinin uzatılması Resmi Gazetede yayımlandı. Mücbir sebep halinin devam ettiği Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde iş dünyasının kamuya olan borçları yapılandırma süresi 29 Şubat 2024’e kadar uzatıldı. Camiamızın taleplerine karşılık veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.