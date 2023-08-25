Sadıkoğlu'nda istişare vurgusu

MALATYA (İHA) – AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, istişare vurgusunda bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Malatya ekonomisinin kalbi olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “Şehrin ekonomisini ve ticaretini ayağa kaldırma sürecinde işin en kritik ve merkezi konumundasınız. Bundan sonraki süreçte el birliği ile istişare içinde Malatya’yı birlikte ayağa kaldıralım” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

“Daha kapsayıcı destekler bekliyoruz"

Malatya TSO’nun 30 meslek komitesinde 81 meclis üyesi ve 10 bin üyesi ile esnafın, tüccarın ve sanayicinin en güçlü temsilcisi olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Vekilimize Odamızı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Akademik başarılarıyla tanıdığımız vekilimizin Malatya’nın bundan sonraki süreçte gelişmesi ve kalkınması için gayretli çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Malumunuz olduğu üzere 6 Şubat’ta büyük depremler yaşadık. Üyelerimizin yüzde 80’i depremlerden zarar gördü. Üyelerimizin yaşadığı tüm sorunları ve talepleri her platformda dile getiriyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak siyaset üstü bir kurumuz. Tüm partilere eşit mesafedeyiz. Üyelerimizin bizlere ilettiği sorunları ve talepleri siyasi partilerle paylaşıyor, çözümü için girişimlerde bulunuyoruz. Sayın vekilimizin ziyareti bu açıdan bizler için büyük önem arz ediyor. Üyelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu konu finans. Birçok üyemiz, yıkılan işyeri ile tüm sermayesini kaybetti, bu üyelerimize hibe şeklinde destekler sunulmalı. Bankalarda kredi muslukları kapanmış durumda, düşük faizli krediler işletmelerimize can suyu olacaktır. Depremin bıraktığı ekonomik hasar görünenden çok daha fazla. Reel hasarı yok sayan, masa başında alınan kararlar sorunları çözmeye yeterli olmuyor. Daha kapsayıcı destekler bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İstişare içinde olalım”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Malatya sanayi ve ticaretinin kalbi olduğunu belirten Milletvekili Babacan, “Deprem sonrası Malatya’mızın sorunlarının çok daha katmanlı hale geldiğini gözlemliyoruz. Şehrin ekonomisini ve ticaretini ayağa kaldırma sürecinde işin en kritik ve merkezi konumunda olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Bundan sonraki süreçte inşallah el birliği ile istişare içinde Malatya’yı nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşalım. Hakikaten ticaret ve sanayi odamız bu işin kalbi, merkezi konumunda. Biz inanıyoruz ki Malatya’da esnafın ışıkları yanarsa evlerin ışıkları yanar. Malatya’da ticaret eskisinden daha dinamik bir noktaya gelirse şehir büyür. Malatya’mızın sanayisini yeni kalkınma hamleleriyle hangi boyuta taşıyabiliriz, bunları birlikte konuşalım, birlikte harekete geçelim. Malatya aynı zamanda kendisi gelişirken bölgesini de geliştiren bir şehirdir. Dolayısıyla Malatya’nın bu vasfını beraberce daha ileriye taşımak için çalışalım. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.