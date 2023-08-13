Sadıkoğlu, tüm talepleri Bakan Şimşek'e iletti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunulan dosyada şehrin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkması için atılması gereken talepler yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Malatya’da iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası büyük yara alan Malatya ticaretinin ve sanayisinin yeniden ayağa kalkması için iş dünyasının taleplerini aktardı ve tüm taleplerin yer aldığı bir dosya sundu.

“İşyeri yıkılan üyelerimize hibe şeklinde sermaya desteği verilmeli”

Ticari faaliyetlerin devamlılığı için en önemli ihtiyacın finans desteği olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Finansmana erişimin önündeki engellerin kaldırılması ve depremzede firmalara kolaylık sağlanmasını talep ediyoruz. İşyeri tamamen yıkılan esnafımız sermayesini de kaybetti, bu üyelerimiziz hibe destekleri sunularak yeniden ticari hayata dönmeleri sağlanmalıdır. Kamu ve özel bankaların depremzede firmalarımıza düşük faizli kredi imkanı sunmasını talep ediyoruz. Ayrıca deprem öncesi kullanılan ticari kredi ödemeleri de ötelenmelidir. KOSGEB tarafından verilen Deprem Kredisinden sadece imalat yapan firmalar ile geçici konteyner iş yerlerinde faaliyet yürüten firmalar faydalanabiliyor. Şartsız koşulsuz tüm üyelerimizin bu krediden faydalanmasını talep ediyoruz. Mücbir sebep hali 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı ancak süre 2024 yılını da kapsamalıdır. Yerinde dönüşüm için açıklanan destek, mevcut maliyetler göz önüne alındığında oldukça yetersiz kalıyor. Hibe ve kredi miktarları reel rakamlara göre yeniden belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Artımaya ek bütçe ve istimlak bedeli talebi bakan tarafından makul bulundu”

Malatya 1. OSB’de inşası süren yeni arıtma tesisi için ihtiyaç olan ek bütçe konusunda Bakan Şimşek’ten destek isteyen Başkan Sadıkoğlu, OSB’deki istimlak bedellerinin ödenip yeni yatırım alanlarının oluşması için deprem şehri olan Malatya’ya öncelik sağlanmasını istedi. Bakan Şimşek de arıtma tesisi ve istimlak bedelleri talebinin oldukça makul olduğunu belirterek, desteğin kısa sürede sunulacağını söyledi.

“Dört il özel teşvik bölgesi ilan edilmeli”

Depremlerden en çok etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinin Özel Teşvik Bölgesi ilan edilmesini talep eden Başkan Sadıkoğlu, “Dört ilimiz için en az 5 yıl yatırım ortamı, kredilendirme, vergi, SGK ile imar ve kentsel dönüşüm mevzuatı yönünden kapsayıcı destekler sağlanmalıdır. Reel hasarı yok sayan, masa başında alınan kararlar deprem bölgesindeki sorunları çözmemeye yeterli olmuyor” dedi.