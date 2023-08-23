Sadıkoğlu, Vali Yazıcı'yı şehrin ticareti ve sanayisi hakkında bilgilendirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile Malatya Valiliği'ne atanan Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sadıkoğlu, Vali Yazıcı'yı şehrin ticareti ve sanayisi hakkında bilgilendirdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile Malatya Valiliği’ne atanan Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Sadıkoğlu, “9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya Valisi iken İlimize atanan Vali Ersin Yazıcı’ya yönetim ve meclis üyelerimizle hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretimizde şehrimizin ticareti ve sanayi hakkında Valimize bilgiler verdik. Odamız hakkında da bilgiler sunduğumuz ziyaretimizde özellikle deprem sonrası esnaf, tüccar ve sanayicimizin yaşadığı sorunlar ile toparlanma sürecindeki öncelikli beklentilerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Valimize yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sadıkoğlu, Vali Yazıcı'yı şehrin ticareti ve sanayisi hakkında bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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