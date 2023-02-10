Sağ bek için performansını artırmasını istiyor

Fransız yıldız, Gaziantep'te şansını iyi değerlendirdi ve 90 dakika sahanın en iyi oyuncularından biri oldu. Güneş, oyuncunun kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rossier'in izinden gidiyor. Ülkesi Fransa, İtalyan takımları Monza ve Udinese Serie A'dan da aday olan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile temasa geçerek nabzını tuttu. 2020'de Sporting Lizbon'dan kiralanan oyuncu için 5 milyon euro'nun üzerindeki rakamlardan bahseden sezon başında 4 milyon 800 bin euro'luk tavsiyesinin alınması yönetimin iştahını kabarttı. Rosier, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğu kazandı. Ne yaptı? Bu sezon 15 resmi maça çıktı. Takıma 1 gol 3 asistle katkıda bulundu. Geçen sezon 39 resmi maça çıktı.

Beşiktaş taraftarı yönetimi geri itmeye tepkili Arthur Masuku devre arasında oyundan çıkacak ve onun yerine alındı. DRC futbolcusu Hull City, Spezia ve Olympiacos ile görüşmelerde bulunuyor. Siyah beyazlı kulüpte, Kara Gümrük'le yollarını ayıran eski futbolcu Karana Elgin bir dönem gündemi meşgul etmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun elenorbet dönüşü taraftarlardan büyük tepki çekti. Bu da hükümetin geri adım atmasına neden oldu. Siyah beyazlılar, Caner'in ismini şimdilik askıya aldı. Boots dün, milli takımın sol bekinin İtalyan ekibi Lazio ile yakından ilgilendiğini bildirdi.

Gaziantep'te eleştirilen orta hat değişiyor.