Sağ bek için performansını artırmasını istiyor
Fransız yıldız, Gaziantep'te şansını iyi değerlendirdi ve 90 dakika sahanın en iyi oyuncularından biri oldu. Güneş, oyuncunun kalmasını istiyor ancak Avrupa kulüpleri Rossier'in izinden gidiyor. Ülkesi Fransa, İtalyan takımları Monza ve Udinese Serie A'dan da aday olan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile temasa geçerek nabzını tuttu. 2020'de Sporting Lizbon'dan kiralanan oyuncu için 5 milyon euro'nun üzerindeki rakamlardan bahseden sezon başında 4 milyon 800 bin euro'luk tavsiyesinin alınması yönetimin iştahını kabarttı. Rosier, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğu kazandı. Ne yaptı? Bu sezon 15 resmi maça çıktı. Takıma 1 gol 3 asistle katkıda bulundu. Geçen sezon 39 resmi maça çıktı.
Beşiktaş taraftarı yönetimi geri itmeye tepkili Arthur Masuku devre arasında oyundan çıkacak ve onun yerine alındı. DRC futbolcusu Hull City, Spezia ve Olympiacos ile görüşmelerde bulunuyor. Siyah beyazlı kulüpte, Kara Gümrük'le yollarını ayıran eski futbolcu Karana Elgin bir dönem gündemi meşgul etmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun elenorbet dönüşü taraftarlardan büyük tepki çekti. Bu da hükümetin geri adım atmasına neden oldu. Siyah beyazlılar, Caner'in ismini şimdilik askıya aldı. Boots dün, milli takımın sol bekinin İtalyan ekibi Lazio ile yakından ilgilendiğini bildirdi.
Gaziantep'te eleştirilen orta hat değişiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Adana Demirspor maçı için Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ı kulübe çekmesi bekleniyor. Güneş'in bu sefer Gedson Fernandez, Saleh Ukan ve Joseph De Sousa'dan bir orta saha çalıştırmayı planladığı öğrenildi. Gaziantep FK ile oynanan maçta Salih'in 45 dakikalık performansını beğenen siyah beyazlı teknik direktörün, sakatlığı atlatmak üzere olan Joseph'i ilk 11'e sokmayı düşündüğü öğrenildi. Joseph'in Gaziantep'teki kulübesinde 90 dakika elenorbet giriş teknik heyetten form beklediği bildirildi. Brezilyalı futbolcunun, Adana Demirspor'un saat 11'de başlaması planlanan randevusuna hazır olduğu bildirildi. Beşiktaş, Premier Lig'in 16. haftasında yarın Vodafone Park'ta Adana Demir Spor'u konuk edecek. Premier Lig'de Gaziantep FK'ye iki altın puan kaybeden ve sakatlık yaşayan Siyah-Beyazlılar, evinde önemli maçlarda güçlü rakiplerine mağlup olarak üst sıralarda kalmaya çalışacak.