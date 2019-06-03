3. Olgularla KBB Kongresi Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalı ve Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği ile birlikte iki gün sürecek olan ve on oturumdan oluşan “3. Olgularla KBB Kongresi” açılışı yapıldı.

Özel bir otelde düzenlenen toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, Kongre Başkanı Doç. Dr. Yüksel Toplu, Genel Sekreter Prof. Dr. Tuba Bayındır, düzenleme komitesi üyeleri ve 65’in üzerinde davetli konuşmacı katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gelen misafirleri Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Kliniğimiz Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. Kulak Burun Boğaz Bölümümüz hizmet veriyor. 12 Haziran’da 5 canlı karaciğer naklini gerçekleştirdik. Bu ameliyat 5 alıcı 5 vericiden oluştu. Çok iyi bir ekip ve donamıma sahip olan ameliyatı yaptık. 10 ayrı nakil ekibi başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Bunu canlı olarak hem uluslararası hem de medya ile gerçekleştirdik. Hastalarımızın 9’u serviste çocuk hastamız da yoğun bakımda. O da yarın ya da pazartesi servise geçecek. Hastalarımızın durumu çok iyi. Ben de onları ziyarete gideceğim. Bu konuda da medyayı bilgilendirmelerde bulunuyorum. Hastalarımızı medya ile buluşturup sonuçları kamuoyuna da göstereceğiz.”

“İnsan Kaynağı, Ülkemizin Büyük Bir Kaynağı”

Rektör Kızılay, rektör olarak ekibine güvendiğini ve böyle ameliyatlara destek vereceğini vurgulayarak, “Ülkemizin büyük bir kaynağı insan kaynağıdır. Ama ben de üniversitemizde böyle bir çalışmayı destekliyorum. Yani ekibimize güveniyordum. Yaptığımız çalışmaları tüm Avrupa ülkeleri görüyor. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü başarısıyla almak gerekiyordu. Çünkü Türkiye’de büyük bir başarı. Hastanemiz genel olarak çok ileri bir durumda. Çok güzel bir kanser merkezi. Rektörlük döneminde Malatya’ya kazandırmaya gayret ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Önceden büyük bir çaba ve hazırlık süreci ile yürüttükleri kongrenin başladığını dile getiren Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği Başkanı Doç. Dr. Yüksel Toplu, “Bu toplantının 3 ayağı var. Birinci ayağı, Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği, ikinci ayağı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı ve üçüncü ayağı ise Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğidir” şeklinde konuştu.

Bu üçlü organizasyonla, “3. Olgularla Kulak Burun Boğaz” toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Yüksel Toplu “Bu toplantının özelliği dışarıdan 65 tane davetli konuşmacı olması, hocalarımızın alanında öncü hocalar olması ve bu organizasyonun Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan en büyük organizasyonlardan birisi olduğudur” dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin birçok alanda başarıları ile gündemde olduğunu söyleyen Toplu “Özellikle karaciğer nakillerinde geçen hafta 5 canlı vericiden 5 canlı alıcıya karaciğer nakli gerçekleştirildi. Bu hem bölgemizde hem ülkemizde hem de dünyamızda önemli bir yer edindi. Gerek kemik iliği nakilleriyle, gerek onkoloji hastalarının bakım ve tedavileri ile gerekse de diğer bölümler ve diğer alanlarda önemli başarıları var.” ifadelerini kullandı.

Geniş katılımlı bir toplantı ile başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Tuba Bayındır, “2003 yılında bu derneğin kurulmasını sağlayan Prof. Dr. Orhan Özturan hocamız ve bu kongreleri ilk başlatan Prof. Dr. Erol Selimoğlu’ndan itibaren bayrağı biz Doç. Dr. Yüksel Toplu hocamızla birlikte devraldık. Aldığımız bu bayrağı Malatya adına daha iyi yerlere getirmek için çabalıyoruz. Bu süreçte bize her üç toplantıda da her türlü desteği veren ve desteğini hiçbir zaman bizden esirgemen hocamız ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a da bu kongreye ve bizlere olan destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bilimsel açıdan dolu dolu geçecek bir iki gün var önümüzde. Umarım bu kongre bu şekilde klasikleşerek uzun süre Malatya’ya katkı sağlayacak bir toplantı halinde devam eder.” şeklinde konuştu.

“Projesiyle Gelene Destek Oluyoruz”

Yurt dışı burslarını desteklediklerini kaydeden, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit “Önemli projesi olan arkadaşlar gitmek istedikleri yere projeleri ile gitmek için web sitemizde yer alan koşulları bulunan başvuruyu inceleyebilirler. Biz onları desteklemeyi isteriz.” dedi.

Eğitim komisyonlarının hazırladığı bir kitap olduğunu bunun basımını yapıp dağıttıklarını belirten Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“İkinci kitap içinde şu an hazırlık içindeyiz. Umarım ulusal kongreye yetişir. Bin adet kulak burun boğaz uzmanlarımıza ‘Antik Çağlardan Günümüze Kulak Burun Boğaz Aletleri’ kitabını dağıttık. 10 adet hasta bilgilendirme broşürü bastık bunlardan bine yakın her birinden isteyen kliniklere o dağıttık. Elimizde hala var isteyenlere dağıtabiliriz. Bu broşürler hastaları bilgilendirmek için resimli çok güzel bilgilendirme broşürleri oldu. Ben tavsiye ederim.”

“Toplantılar Takvime Bağlanmalı”

Kulak burun boğaz alanındaki toplantıların çok fazla olduğu üzerine şikâyetler olduğunu belirten, Yiğit, “Bu toplantıların bir takvime bağlanması, yan yana iki ayrı toplantının yapılmaması amacında bir yönerge hazırladık. Toplantı yapmayı düşünen yöresel dernek olsun, alt branş dernek olsun ya da ana bilim dalı olsun kim düzenlemek istiyorsa bize bildirmelerini rica ediyorum. Bununla ilgili yönergeyi web sitemizde yayınladık. Altı ay öncesinden bildirmelerini istiyoruz ki derneğimizin onayından geçmiş bir toplantı takvimi hazırlamayı düşünüyoruz. Şu an da başladık. Bu yönergeye hepimizin uyması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık takipçisi de olacağız.” diyerek sözlerini bitirdi.

Haber: Edanur Baytak- Aslıhan Sezek / İnüHaber

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)