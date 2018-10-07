Diyetisyen Yıldız'dan Sağlık Kürü

Bir türlü kilo veremiyor musunuz ya da geçmeyen sivilceleriniz mi var ? Gün boyu kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Bağırsak problemi mi yaşıyorsunuz? o zaman Yazarımız Diyetiysen Dilara Yıldız'ın tarifini denemelisiniz.

Diyetisyen Dilara Yıldız'ın tarifi;

"Siz de böyle şikâyetlere sahipseniz bedeniniz sinyal veriyor demektir. Karaciğeriniz toksin yüklü olabilir!! Sağlığınızın daha fazla tehdit altına girmemesi için beden temizliği yapmanin tam zamanı. İşte tam da bu sıkıntılarınız için size etkili ve çok kolay bir tarif:

Yarım limon suyu

12-13 dal maydanoz

1 bardak su

Tüm karışımı 5 dk kadar blenderdan geçirin ve süzün. Hazırladığınız karışımı bekletmeden her gün 1 su bardağı kadar, özellikle aç karnına tüketin. Size tavsiyem bu antioksidan karışımı günlük taze olarak hazırlamanız. 3 gün kullandıktan sonra bir süre ara verin. İlerleyen zamanlarda, ihtiyaç duyduğunuzda yine 3 gün kadar yapabilirsiniz. Ancak maydanoz suyu diüretik etkiye sahip olduğundan, fazla sıvı kaybı yaşamamak için, bu karışımı tükettiğiniz zamanlar günlük su tüketim miktarınızı mutlaka artırmalısınız.

Sağlıklı günler.."

MGH - Özel Haber