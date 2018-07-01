Sağlık-44:
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01 Temmuz 2018 Pazar 14:03

Kiltepeliler sağlık ocağı istiyor

Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Kiltepe Mahallesinde mahalle sakinleri eylem yaparak mahalleye sağlık ocağı kurulmasını istedi.

Kiltepeliler sağlık ocağı istiyor
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Sungur Sokakta toplanan mahalleliler mahalleye yapılması planlanan uyuşturucuyla mücadele kurumu yerine sağlık ocağı yapılmasını isteyerek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinin adına konuşma yapan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş "Daha önce FETÖ terör örgütünden kalan 5 katlı binamız var burada uyuşturucuyla mücadele yerine mahalle sakinleri olarak sağlık ocağı yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 Yıldır mücadele veriyoruz, Sağlık İl müdürlüğü tarafından bizlere daha önce ’2 bin imza toplayın’ demişlerdi, Biz Mahalle sakinleri olarak 2 bin 500 adet imza topladık ama bizleri mağdur ediyorlar, siyasetçilerimiz buraya geldiler, bizlerden destek istediler, biz de destek verdik ama şimdi burada uyuşturucuyla mücadele yerine sağlık ocağı istiyoruz. Buradan yaklaşık 5 km uzakta olan sağlık ocağı var. Çarmuzu sağlık ocağı ne bize ne de Kiltepe Mahallesine yakın. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar nasıl gidecek? Kiltepe Mahallesi nüfus olarak yoğun olan bir yer" ifadelerini kullandı. Yetkililerden destek isteyen mahalle sakini Derviş Uçar ise, "1961 yıldan beri ben Kiltepe Mahallesinde yaşıyorum. Biz mahalle sakini olarak burada sağlık ocağı istiyoruz. Mahallemizde uyuşturucuyla mücadele istemiyoruz, biz vatandaş olarak hizmet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Gültekin isimli mahalle sakini de "Seçimlerde bizlerden oy isteyen vekillerimiz bizlerin sorunlarına çözüm bulmuyorlarsa biz de mahalle sakinleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına giderek sorunlarımızı anlatırız. Biz mahallemizde sağlık ocağı istiyoruz nüfus yoğunluğu çok ama sağlık ocağımız yok" diye konuştu.



İHA
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