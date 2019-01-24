RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, ''Toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼retimle saÄŸlanÄ±r''

TÃ¼rkiyeâ€™de patates ekim alanlarÄ±nda rekolte kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§an, Ã¼reticiyi maÄŸdur eden â€œPatates siÄŸil hastalÄ±ÄŸÄ±â€ ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik ARGE Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi (MTÃœ) Ziraat FakÃ¼ltesi yÃ¼rÃ¼tecek.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n â€œpatates siÄŸil hastalÄ±ÄŸÄ±â€ ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik projeleri kapsamÄ±nda ARGE Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi Ziraat FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in protokol imzalandÄ±.

Protokol tÃ¶renin de Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Biyoteknoloji TarÄ±m ÃœrÃ¼nleri MÃ¼hendislik Sanayi Åžirketi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serhat KÄ±raÃ§ protokolÃ¼ imzaladÄ±lar.

-â€œToplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼retimle saÄŸlanÄ±râ€

RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, tahÄ±llardan sonra insan beslenmesinde en fazla kullanÄ±lan ve gÄ±da sanayinde ham madde olarak da yoÄŸun bir ÅŸekilde tÃ¼ketilen patates Ã¼retimi ile ilgili sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n projelere aÃ§Ä±k destek vermesinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, â€œToplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumanÄ±n en Ã¶nemli yolu saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼retim ve yÃ¶netimle olabilecektir. Bu nedenle saÄŸlÄ±klÄ± beslenme iÃ§in mutlaka gÃ¼venli gÄ±da Ã¼retilmeli. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ±nda kaliteli ve gÃ¼venli gÄ±da Ã¼retimi iÃ§in akademik ve bilimsel destek artÄ±k zorunlu hale geldi.â€ dedi.

Ä°mzalanan protokole gÃ¶re; patates siÄŸil hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± etkili bir kimyasal ilaÃ§ bulunmamasÄ± ve topraklarÄ±n kimyasallarla kirlenmemesi iÃ§in Ã§evreye zarar vermeyen organik kÃ¶kenli Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±lmasÄ± ve hastalÄ±klÄ± patates Ã¼retim alanlarÄ±nÄ±n tekrar Ã¼retime kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§layan

ARGE Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

-â€œÄ°yi tarÄ±m, gÃ¼venli gÄ±da demektirâ€

RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, â€œTÃ¼rkiye ekonomisinin daha iyi noktalara ulaÅŸmasÄ± ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iyi tarÄ±mdan ve gÃ¼venli gÄ±da Ã¼retiminden geÃ§iyor. Ãœlkemizin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n hak etiÄŸi yere gelmesi iÃ§in akademisyenlerimizin bilimsel Ã§Ã¶zÃ¼m desteÄŸinde bulunmasÄ± aynÄ± zamanda toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ve saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±daya ulaÅŸÄ±ma da katkÄ± sunmaktÄ±r. Bu baÄŸlam da Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi, hem tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde, hem saÄŸlÄ±k alanÄ±nda, hem de diÄŸer sektÃ¶rlerde Ã¼lkemizin ve milletimizin ihtiyacÄ±, beklentisi ve hakkÄ± olan hizmetlerin gerÃ§ekleÅŸmesine her zaman katkÄ± sunacaktÄ±r.â€ diye konuÅŸtu.

MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)