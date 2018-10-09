Sağlık Bakanlığı 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ’’Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun girişimi ile 1992 yılından bu yana tüm dünyada 10 Ekim “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. 10 Ekim’in bu yılki teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında tüm Türkiye’de eş zamanlı etkinlikler düzenlenecektir. 81 ilimizde sağlık merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerde ve üniversitelerde; gençler ve ailelerine yönelik programlar tüm halkımızın katılımına açıktır. Etkinlik kapsamında Gençlik Merkezlerinde ruh sağlığı uzmanları tarafından gençlere yönelik “Psikolojik Dayanıklılık” seminerleri ve psikodramatistler tarafından psikodrama atölyeleri, kütüphanelerde çocuk gelişimi uzmanları tarafından anne babalara yönelik “Ergeni Anlayan Anne-Baba” semineri ve ergenlere yönelik drama atölyesi, üniversitelerde ruh sağlığı uzmanları tarafından okula yeni başlayan gençlere yönelik “Psikolojik Dayanıklılık” seminerleri ve sağlık kurumlarında gençlere ve ailelere yönelik “Psikolojik Dayanıklılık” seminerleri ve stant tanıtım çalışmaları yapılacaktır’’ ifadeleri yer aldı.