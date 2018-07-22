112 görevlisine yapılan yapılan çirkin saldırı kınandı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, müracaatçı şahsa müdahalede bulunan 112 görevlisinin alkollü şahısların saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, konu hakkında gerekli hukuki işlemlerin takip altına alındığı açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6220 Öveçler 112 ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Bal’ın 22 Temmuz Pazar günü saat 17.45’te vakaya müdahale sırasında bayılma şikayeti ile gittiği olay yerinde alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildiği belirtilerek, "Gerçekleşen menfur olayın hemen ardından KOD birimi bilgilendirilerek beyaz kod protokolü başlatılmış ve Dr. Yusuf Bal Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilmiştir. Kafa travması olan Bal, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma hastanesinde müşahede altına alınmıştır" denildi.

"Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Açıklamada, saldırının ardından sağlık görevlisine yönelik darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı dile getirilerek, "Ayrıca konu hakkında gerekli hukuki işlemler de takip altına alınmıştır. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışlar bizi derinden üzmüştür. Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dr. Yusuf Bal’a yapılan saldırının sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz."