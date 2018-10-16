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16 Ekim 2018 Salı 18:57

112’ye gelen asılsız çağrıların azaltılması için çalıştay yapılacak

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 19 Ekim Cuma günü Edirne ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüklerinin katılımı ile "Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulansların görevi esnasında meydana gelen ambulans kazalarının...

112'ye gelen asılsız çağrıların azaltılması için çalıştay yapılacak
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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 19 Ekim Cuma günü Edirne ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüklerinin katılımı ile "Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulansların görevi esnasında meydana gelen ambulans kazalarının önlenmesi ve 112 acil çağrı hattına gelen asılsız çağrıların azaltılması" konularında çalıştay düzenleneceği duyuruldu.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay Mandacı yaptığı yazılı açıklamada, “10/05/2018 tarihinde Tekirdağ İlinde, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ İlleri Sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon) Toplantı kararlarına istinaden Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Edirne ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüklerinin katılımı ile 19 Ekim 2018 tarihinde ‘Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulansların görevi esnasında meydana gelen ambulans kazalarının önlenmesi ve 112 acil çağrı hattına gelen asılsız çağrıların azaltılması’ konularında çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay Kırklareli, Edirne, Tekirdağ İl Sağlık Müdürleri, Sağlık Hizmetleri Başkanları, İl Ambulans Servisi KKM Başhekimleri, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilecek olup, düzenlenecek olan çalıştay ile 112 hattına gelen asılsız çağrıların azaltılması ve ambulans kazalarının önlenmesinin sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verdi.
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