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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:40

18 kez kalbi duran 3 yaşındaki Berkay yardım bekliyor

Bolu’da, skolyoz hastalığıyla doğan ve bugüne kadar 18 kez kalbi duran 3 yaşındaki Berkay Özel, ailesi ameliyat masraflarını karşılayamadığı için zor günler geçiriyor.

18 kez kalbi duran 3 yaşındaki Berkay yardım bekliyor
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Bolu’da, skolyoz hastalığıyla doğan ve bugüne kadar 18 kez kalbi duran 3 yaşındaki Berkay Özel, ailesi ameliyat masraflarını karşılayamadığı için zor günler geçiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan 37 yaşındaki Murat Özel ve 33 yaşındaki Özlem Özel’in tek erkek çocukları 3 yaşındaki Berkay Özel, skolyoz (omurganın yana doğru eğriliği) hastalığıyla doğdu.

Doktorların, Özlem Özel’in hamileliği sürecinde çocuklarının skolyoz hastası olarak doğacağını söylemesine rağmen, evlatlarını dünyaya getirmek isteyen Özel çifti 3 yıldır çocuklarının skolyoz hastalığıyla mücadele ediyorlar.

Asgari ücretle bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan baba Murat Özel, Berkay’ın doğduğu gün yoğun bakıma alndığını ve 3 yılda toplam 18 kez kalbinin durduğunu belirterek, “Berkay doğduğu gün yoğun bakıma alındıktan sonra Ankara’ya sevkedildi. Ankara’da bir hastanede 60 gün boyunca tedavi gördü. Daha sonra soğuk su epilepsisi ortaya çıktı. Tedavisi için büyükşehirlerdeki bütün doktorları dolaştık. Tedavisi için İstanbul’da ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat masrafı için de 20 bin lira talep ediliyor” dedi.

Ameliyat olmadığı takdirde felç olma riskinin yüzde 90 olduğunu söyleyen baba Özel, maddi durumlarının ameliyatı karşılayamadığı için yetkililerden, doktorlardan ve vatandaşlardan yardım beklediklerini ifade etti.

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