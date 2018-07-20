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20 Temmuz 2018 Cuma 11:45

20 yıldır gezmediği doktor kalmadı, Elazığ’da sağlığına kavuştu

Doğuştan gelen fistül hastalığı ile mücadele eden ve il il gezerek çok sayıda doktora başvuran Cemalettin Kasak, Elazığ’da anjiyografik kapama yöntemiyle sağlına kavuştu.Muş’ta ikamet eden 6 çocuk ve 9 torun sahibi Cemalettin Kasak (56),...

20 yıldır gezmediği doktor kalmadı, Elazığ'da sağlığına kavuştu
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Doğuştan gelen fistül hastalığı ile mücadele eden ve il il gezerek çok sayıda doktora başvuran Cemalettin Kasak, Elazığ’da anjiyografik kapama yöntemiyle sağlına kavuştu.

Muş’ta ikamet eden 6 çocuk ve 9 torun sahibi Cemalettin Kasak (56), temiz kanın kirli kana karışması olarak bilinen fistül hastalığıyla dünyaya geldi. Son 20 yıldır tedavi için doktor doktor dolaşan Kasak, en son Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı’ya başvurdu. Prof. Dr. Dağlı tarafından anjiyografik kapama yöntemiyle tedavi edilen Kasak, sağlına kavuştu.

Hastalığının doğumdan geldiğini belirten Cemalettin Kasak, “ArteriyoVenözFistül denilen bir hastalık. Ben Türkiye’nin hemen hemen her iline gittim. İstanbul, Ankara, Malatya ve Elazığ’a gittim. Gitmediğim üniversite, özel ve devlet hastanesi kalmadı. Fakat hastalığımla ilgili hiçbir doktordan umut verici bir haber alamadım. Ameliyatla bile çözülemez deyip hep enteresan dediler. En son internetten Prof. Dr. Necati Dağlı hocamıza ulaştım ve kendisiyle iletişime geçtik. Benden daha önceki raporlarımı istedi, gönderdim. Raporları inceledikten sonra ben yaparım dedi ve randevu aldık. Çok başarılı bir operasyon geçirdik” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Necati Dağlı, “Doğuştan gelen bu hastalık karın ve uylukta atardamardan toplardamara kan geçişi oluyordu. Bu kan geçişi hastada kalp yetmezliğine ve bacakta aşırı şişmeye neden oluyordu. Bu kan geçişini anjiyografik kapama yöntemiyle tedavi ettik. Yüzeysel ve derin uyluk atardamardaki bu delikleri ve kaçakları engellemiş olduk. Hastanın da hemen bir gün içerisinde bacağında incelme olduğu görüldü. Kalp hızı 120 iken, 80’lere kadar geriledi. Bu suretle de kalbe gelen yük miktarı düştüğünden dolayı kalp yetmezliğinde belirgin azalma olarak hastayı bayağı bir rahatlattı. Karın damarındaki bu kaçakla ilgili işleme geçtik. Hastanın kapayıcı vasküler plak dediğimiz cihazları planladık. Onu da yaklaşık bir ay sonra karın damarında tıkayacağız ve tamamen şifayı bulacak” diye konuştu.
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