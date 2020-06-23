SAĞLIK:
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23 Haziran 2020 Salı 23:37

AA Skin Boost C Vitamini Gece/Gündüz Kremi

Her yaş için uygun olan C vitamini serumları oldukça sık bir şekilde tercih edilmektedir.

AA Skin Boost C Vitamini Gece/Gündüz Kremi
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İçerdiği kolajen ve hyalüronik asit sayesinde AA Skin Boost C vitamini gece/gündüz kremi cildinizde muhteşem bir aydınlatma sağlayacaktır. Çünkü içerisinde bulundurmuş olduğu asitler sayesinde cildin sağlığı için gerekli olan anti-oksidan bakımını üstlenecektir. AA Kozmetik de bu gece gündüz kremleri konusunda adından oldukça söz ettiren bir markadır. Kimler bu ürünü kullanması gerekir diye inceleyecek olursak;

  • Işıltısı olmayan cildi olanlar
  • Mat ve yorgun cildi olanlar

Bu tarz kişilerin kesinlikle kullanması gerekir. Genel özelliklerini inceleyecek olursak;

  • Cildi zararlı dış etkilerden korur bu sayede cildin gerekli olan nem seviyesini kazanmasında büyük bir yararı olur.
  • Fazla oksidasyonu önlemeye yardımcı olur ve kolajen sentezini istenilen seviyelere getirir.
  • Tüm cilt tiplerinde gönül rahatlığıyla kullanılır ve her yaştan kişiler için de uygundur.

Nasıl kullanılması gerektiğine gelirsek de;

  • Her sabah ve akşam mutlaka temizlemiş olduğunuz yüzünüze uygulayın.
  • Boyun ve dekolte bölgelerinde de kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur fakat göz bölgesinden uzak tutmanız gerekmektedir.

Diğer AA Cosmetics ürünleri gibi bu ürün de alerjik ve alerjiye müsait olan ciltler üzerinde test edilir ve böylece güvenilirliği artmış olur.

C Vitamini Serumları

C vitamini gündüz/gece kreminin yanında birçok kişi C vitamini serumlarını da kullanmaktadır. Kremde olduğu gibi serumu da temizlenmiş yüzünüze sabah akşam uygulayabilir aynı zamanda boyun ve dekoltenize de uygulayabilirsiniz. Yine her yaş için uygun olan C vitamini serumları oldukça sık bir şekilde tercih edilmektedir. Eğer cildiniz gereğinden fazla mat ve ışıltısını kaybetmişse kremin yanında serum da kullanmak doğru olacaktır. Yalnız krem ya da serumla da bu tarz sorunları çözmek tabii ki mümkündür. Fakat ikisini aynı anda kullandığınız vakit ortaya çıkan sonuç daha başarılı olacağı gibi aynı zamanda daha hızlı olacaktır. Bu sebeple AA Kozmetik C Vitamini Serumları da rahatlıkla kullanılabilir.

Hyalüronik Asit

Gerek C vitamini gündüz/gece kremi olsun gerekse de C vitamini serumları olsun bu ürünlerin başarılı olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de hyalüronik asittir. AA Cosmetics ürünlerinde de hyalüronik asit olması gerektiği kadar olması gerektiği ürünlerde mutlaka yer almaktadır. Özellikle yaşlanıldığı vakit vücuttaki hyalüronik asit seviyesi azalmaya başlar ve bu tarz ürünler sayesinde bu seviye tekrar yükseltilir. Hyalüronik asitlerin faydasını inceleyecek olursak;

  • Başlıca görevi ciltte kayganlık sağlamaktır.
  • Ciltteki nemliliği sağlar. Bunu da kendi ağırlığının neredeyse 1000 katı kadar olan su tutabilme özelliğine borçludur.

Görüldüğü gibi hyalüronik asidin cilt için faydaları oldukça önemlidir. Eğer cildiniz kurumuş ve eski sağlıklı görüntüsünden uzaklaşmışsa sizler de AA Kozmetik'in C vitamini krem ve serumlarını kullanarak cildinizin eski sağlıklı görüntüsüne yeniden kavuşmasını kısa bir süre içinde sağlayabilirsiniz.

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