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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:56

ABD’de hindi alarmı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki çiğ hindi ürünlerinde Salmonella salgın hastalığının olduğu açıklandı.

ABD'de hindi alarmı
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ABD’nin New Jersey eyaletindeki çiğ hindi ürünlerinde Salmonella salgın hastalığının olduğu açıklandı.

New Jersey eyaleti sağlık merkezi tarafından yapılan açıklamada, çiğ hindi ile bağlantılı olduğu Salmonella salgınının New Jersey başta olmak üzere 26 eyalette daha 90 kişinin etkilediğini açıkladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, "çeşitli kaynaklardan" gelen çiğ hindi ürünleri insanları Salmonella salgını ile hasta ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ham hindi, hayvan yemi, çiğ hindi ürünleri ve canlı hindi türlerinden alınan örneklerde salgın Salmonella suşları tespit edildiğini duyurdu. Salgın hastalığın Kasım ayında başladığını ve 16 eyalette 90 kişi çeşitli hastanelerde tedavi edildiğini ve Salmonella salgını ile ilgili şu ana kadar ölümcül bir vaka yaşanmadığı duyuruldu.
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