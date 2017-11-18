Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci halk sağlığını etkiliyor

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci halk sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biridir” dedi.Antibiyotik Farkındalık...

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci halk sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biridir” dedi.

Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Yavuzyılmaz, “Akılcı olmayan ilaç kullanımı antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, yan etki görülme sıklığı ve şiddetinin artmasına sebep olur. Buna bağlı olarak hastaların tedaviye olan uyumunu azaltabilir ve sonuç olarak tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması, iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’ olarak belirlenmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelerde akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık yaratmak amacı ile eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eğitim ve bilgilendirmeler okullarda, hasta bekleme salonlarında, köy kahvehanelerinde ve Kuran Kursları gibi yerlerde gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: “Bu eğitimlerde akılcı ilaç kullanımı hakkındaki afiş ve el broşürlerinin dağıtımları yapılmaktadır. Yapılan eğitimlerde doğru ilaç, doğru kişi, doğru zamanda, doğru miktarda ve



Loading...

doğru şekilde ilaç alımının önemli olduğu, kendiliğinizden ya da başkalarına danışarak ilaç alınmaması ve başkalarına ilaç tavsiyesinde bulunulmaması konuları vurgulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık personellerine de hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl koordinatörlüğü başkanlığında aile hekimlerine yönelik influenza benzeri hastalık yönetimi ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır”