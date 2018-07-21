Ambulans uçak ve helikopter, küçük Zeynep’in kopan parmağı için havalandı

Sivas’ta çalışan traktörün pervanesine kapılarak parmağı kopan minik Zeynep için ambulans uçak ve helikopter kaldırıldı. Uçak ve helikopter transferiyle Antalya’nın Kumluca ilçesine getirilen minik Zeynep’in parmağı 6 saat süren mikro cerrahi operasyonu ile yerine dikildi.

Sivas’ta çalışan traktörün pervanesine kapılarak parmağı kopan minik Zeynep için ambulans uçak ve helikopter kaldırıldı. Uçak ve helikopter transferiyle Antalya’nın Kumluca ilçesine getirilen minik Zeynep’in parmağı 6 saat süren mikro cerrahi operasyonu ile yerine dikildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’a bağlı Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde yaşayan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızları 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, 2 yaşındaki kardeşinin evlerinin önündeki duran traktörü çalıştırmasıyla elini traktörün pervanesine kaptırdı. Akşam saatlerine meydana gelen olay sonrası aile küçük Zeynep’i kendi imkanlarıyla önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada kopan parmağın yerine dikilebilmesi için uygun ekibin olmadığı öğrenilince, aile bu kez Kayseri’ye yönlendirildi.

Ambulansla Kayseri’ye kadar gelen aileden alınan Zeynep için, 112 ekipleri tarafından kopan parmaklara mikro cerrahi operasyonu yapacak uygun ekip arandı. Bu sırada Antalya’nın Kumluca ilçesinde özel bir hastanede mikro cerrahi uzmanı ve ekibinin uygun olduğu tespit edilince, gece olması nedeniyle Ankara’dan küçük Zeynep’in Antalya’ya nakli için Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’ye ambulans uçak kaldırıldı.

Ambulans uçakla gece saatlerinde Kayseri’den alınan Zeynep Antalya’ya getirildi. Buradan da sabah erken saatte 112 helikopteriyle operasyonun yapılacağı özel hastaneye getirilen Zeynep için hazır bekleyen ekip tarafından 6 saat süren operasyon ile geçirdiği kaza sonucu sağ el parmakları yerine dikildi.

Baba Çağlar: “Allah devletimize zeval vermesin, çocuğum için hem uçak hem helikopter kaldırdı”

Küçük Zeynep’in operasyonun bitmesinden yaklaşık iki saat sonra kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşabilen baba Osman ve anne Özge Çağlar, göz yaşları arasında çocuklarının sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşadıkları olayı anlatan baba Osman Çağlar, olayın akşam saatlerine gerçekleştiğini ve kendi imkanlarıyla önce Sivas’a, ardından da Kayseri’ye gittiklerini belirtti. Kayseri’nden sonra devreye 112 aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’nın girdiğini ifade eden Çağlar, “Bizim için çok uzun bir süreydi, Kayseri’de 112 aracılığıyla çocuğum için Antalya’nın Kumluca ilçesindeki el cerrahi uzmanı doktorlarımıza ulaştık. Kayseri’nden uçak ambulans ile önce Antalya’ya oradan da helikopter ile Kumluca ilçesine götürdüler. Benden önce ameliyata aldılar, çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, çocuğum için hem uçak hem helikopter kaldırdı” dedi.

Küçük Zeynep için operasyon gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı da hastanın kendilerine Sivas’tan geldiğini, ve kendilerine ulaştığında olayın üzerinden uzun bir sürenin geçmiş olduğunu söyledi.

Zeynep’in sağ el başparmak, ikinci ve üçüncü parmaklarında ciddi yaralanmanın olduğunu, ikinci parmağın ampute vaziyette geldiğini kaydeden Balkarlı, “Hastamız bize ulaşır ulaşmaz hazır bekleyen ekibimize hemen operasyona aldık. Özellikle ikinci parmak için çok uğraştık, yine birinci ve ikinci parmak içinde çok uğraştık. Yaklaşık altı saatlik bir ameliyat sonunda parmakları tekrar yerine dikebildik. Hastamızın takibi sürüyor, bir sıkıntımız yok, takiplerimiz devam edecek” diye konuştu.