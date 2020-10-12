Burun estetiği kalıcı şekil bozukluklarına sahip olan bireylere plastik cerrahlar yardımı ile burunlarını düzeltilme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce, öncesinde ve sonrasında ne tarz sorunlar yaşayacağınızı aynı zamanda nelere dikkat etmek gerektiğini Doktorunuz tarafından detaylı olarak öğrenmeniz gerekmektedir. Ameliyatsız burun estetiği yani rinoplasti en yaygın olarak yapılan cerrahi operasyonlardan biridir. Aynı zamanda giderek daha da fazlalaşan hasta sayısı ile birlikte Dünya üzerinde en çok yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatların yapılabilmesi için plastik cerrahlar görev yapmaktadır.

Burun Estetiği Nedir?

Burunların yeniden şekillendirilmesi ve mevcut nefes alımının düzeltilmesi için yapılan bu işlemlere yeni bir uygulama ile katkı sağlayan likit burun estetiği, geleneksel olan burun estetiği olmak istemeyenler için bir seçenek sunmaktadır. Dorsal olan kambur, yani küçük yumru, sarkık burun ve burun ucu sorunları, asimetrik bozukluklar ve bunun gibi sorunların geçici olarak düzeltilmesi için kullanılan bu yöntem konturları iyileştirmek ve yeniden şekillendirmek için kullanılır. Belirli dolgu maddelerinin buruna enjekte edilmesi ile yapılan ameliyatsız burun estetiği işlemleri aynı zamanda yanak ve dudak dolgularına benzetilmektedir.

Dudak ve yanak dolgularında kullanılan hyaluronik asit yani HA ile yapılan bu estetik operasyon 20 dakika gibi bir süre içerisinde genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda likit rinoplasti cerrahları, sonuçların anında ortaya çıktıklarını ve diğer operasyona göre daha çabuk iyileşme gösterdiklerini söylemektedir. Anestezi uygulanmadığından dolayı hasta 1 saat içerisinde taburcu olabilmektedir. Tüm prosedür uygulanırken uyanık olan hasta herhangi bir acı yâda ağrı hissetmez.

Burun Estetiği Fiyatları

Ameliyatsız burun estetiğinin en kötü tarafı geçici olmasıdır. Sonuçların tam olarak ortaya çıkması uzun sürmektedir. Ve işlem sonrasında şişme yâda morluk olabilmektedir. Normal rinoplastiye göre daha az maliyetlidir fakat geçici olduğundan dolayı pek tercih edilmez. Burun estetiği fiyatları, operasyonu yapan doktora ve kullanılan malzemeye göre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda burun estetiği fiyatları yine mevcut kişinin burnunun şu anki mevcut şekline ve istenen şekil’e bağlı olarak değişmektedir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Bu uygulama hastanın durumuna bağlı olacak şekilde oturarak yâda yatarak uygulanmaktadır. Öncesinde burun içi ve dışı özel olan bir temizleme suyu ile temizlenir. Daha sonrasında cildi uyuşturmak ve ağrıyı en aza indirmek için az miktarda tropikal krem sürülür. Biraz bekledikten sonra düzeltilecek bölgeye çok az miktarlarda yavaş olarak hyalüronik asit jeli enjekte edilir.

Operasyon sonrasında 2-3 saat uygulama yapılan yere baskı uygulamak yâda dokunmak yasaktır. Bu işlemler kullanılan rinoplasti dolgu maddesinin çeşidine ve bireyin kullanım şekline göre 6 ay ile 2 yıl arasında sonuç almalarını sağlamaktadır. Mevcut olan sonucu korumak adına bu işlemin sürekli tekrar edilmesi gerekmektedir. Burun estetiği fiyatları öğrenmek için ve diğer detaylar için mutlaka doktorunuz ile tüm ayrıntıları konuşarak bu uygulama hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Burun Estetiği Sonrası

Burun estetiği işlemi sonrasında ortalama 3 saat boyunca bulunan herhangi bir baskı yapılmaması gerekmektedir. Kullanılan ürüne bağlı olacak şekilde burunda şişme morarma durumu söz konusu olabilir. Bu durumu en aza indirebilmek için morluk kremi ve buz uygulaması yapılabilir. Ameliyatsız burun estetiği işlemleri maksimum 2 yıl kullanılabileceğini den dolayı tekrar edilmesi gereken uygulamalardır. Ameliyat sonrasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmez. İğnenin bakmış olduğu yerlerde hafif kızarıklıklar görülebilir.

Fakat bu kızarıklıklar kısa süre içerisinde yok olacaktır. Aynı gün içerisinde yatış pozisyonuna da dikkat edilmesi gerekir. Gün içinde burun her türlü darbeden ve şiddetten uzak tutulmalıdır. Operasyon sonrasında 24 saat güneşe çıkılmalı aynı zamanda gözlük kullanımı yapılmamalıdır.