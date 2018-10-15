Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu’ndan ’’Meme Kanseri Farkındalık’’ programı

Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu’nun düzenlediği ’’Meme Kanseri Farkındalık’’ programına katılan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, ’’Bazı araştırmalara göre kanser vakalarının yüzde 25’i, bazı araştırmalara göre de yüzde 35’leri önlenebilir’’ dedi.

Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu meme kanseri farkındalığı oluşturmak amacıyla bir program düzenledi. 15 Ekim Dünya meme Sağlığı Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, kanserin çok ciddi bir sorun olduğunu ve çeşitli kanser tiplerinin Türkiye’de ve dünyada her yıl çok sayıda ölümlere yol açtığını belirterek, ’’Kanser vakalarının çok önemli bir kısmı önlenebiliyor. En azından 3’te 1’i önlenebiliyor. O halde bunları onları önlemek elimizdeyse nele yapalım diye konuşacağız’’ ifadelerini kullandı.

’’Bazı araştırmalara göre kanser vakalarının yüzde 25’i, bazı araştırmalara göre de yüzde 35’leri önlenebilir’’

Kanserden korunmak için öncelikli olarak hareket etmenin gerektiğini vurgulayan Sunguroğlu şu bilgileri verdi:

’’Hareketsiz yaşam kansere de yol açıyor, obeziteye ve kalp damar hastalıklarına da yol açıyor Hatta ruh sağlığımızı da hareket ederek korumak mümkün. Tütün ve tütün mamulleri başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türüne yol açıyor. Gırtlak kanserinden mesane kanserine kadar. Sadece sigaradan değil, pipodan, nargile alışkanlığından uzak durmak, pasif içici olmamak kanserin önlenmesinde çok önemli. Meyve sebze ağırlıklı beslenmek önemli. Bu da bol posa bırakan lifli gıdalarla bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok kanserin önlenmesinde rol oynuyor. Ülkemizde kanser vakalarının azalması için bu ve buna benzer kurallara dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer önleme yöntemi tehlikeli cilt kanserine yol açan zararlı güneş ışınları. Özellikle yaz aylarında, öğle saatlerinde bu güneşe maruz kalanların cildinde ne yazık ki kansere yol açabiliyor. Bunu önlemek için de o aylarda o saatlerde güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Bu da cilt kanserlerinin önlenmesinde çok önemli. Bazı kanser türleri virüslerden kaynaklanıyor. Bu konuda hijyen tedbirleri de önem arz ediyor. Bu virüslere karşı hijyen tedbirlerini uygularsak, bu kanser türlerinden de korunmuş oluyoruz. Bazı araştırmalara göre kanser vakalarının yüzde 25’i, bazı araştırmalara göre de yüzde 35’leri önlenebilir. Bizde bunu değerlendirelim .Her yıl ülkemizde 150 bin kişi kanser olacağına 100 bine düşürelim.’’

7 yıl önce metastatik meme kanseri tanısı alan ve kanseri 4 kez nüksetmesine rağmen hastalığı yenen Metamazon Metastatik Meme Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Canan Perdahlı ise ’’2010 yılında metastatik meme kanseri tanısı aldım. Şimdi de çeşitli tedaviler sonrasında hastalara hizmet ediyoruz. Bir çeşit sosyal hizmet sağlıyoruz. Kamu ve ilaç firmaları ya da diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışarak onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Özellikle Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonuyla daha önce de bazı çalışmalar yürüttük. Bizim için ilaca erişim çok kıymetli hastalar olarak. Dolayısıyla onlarla yaptığımız her türlü iş birliği bizi bir üst düzeye çıkarıyor. Yaşam kalitesi, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, doğru ve net bilgiye ulaşma onlarla birlikte ulaşabildiğimiz bir nokta. Bu noktada Ankara Eczacı odası Gençlik Komisyonuyla geçtiğimiz yıl bir çalışma yürütmüştük. Şimdi de benzer bir etkinlikte yine bir aradayız’’ şeklinde konuştu.

’’Bizim için kıymetli olan hastanın yaşam kalitesi ve bu yaşam kalitesini sağlayabilecek her türlü iş birliği’’ diyen Perdahlı şöyle devam etti:

’’Kanser süreci çok zor bir süreç. Önce insanların algısını değiştirmek gerekiyor. Kanser eşittir ölüm değil. Kanser yaşam kalitesini etkileyen, tüm kronik hastalıklarda olan gibi bir süreç. Bu süreci nasıl değerlendiriyoruz ve bu süreçte nasıl irtibatta kalıyoruz bu önemli. Takım çalışmasında uzmanlaşmak ve bu uzmanlığı hasta ve hasta yakınlarına doğru iletebilmek bizim için önemli. Sürecin nasıl kaliteli atlatıldığı bizim için önemli. O yüzden bütün alanlarda iş birliğiyle halkı bu konuda bilinçlendirmek ve bilgi kirliliğini önlemenin peşindeyiz. Yaşam kalitesi ve sosyal hayatın içinde olmak hastalığın yarısını başarmakla sonuçlanıyor. Yaşamın içinde olarak bunu kronik bir hastalık olarak nitelendirmek ve kabullenip yola devam etmek önemli. Her türlü desteğe bizler de hazırız."

’’Farkındalık oluşturulması gerekiyor’’

Etkinliği meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini belirten Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu Başkanı Efe Öztorun, ’’15 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Günü. Bizler eczacı olacak arkadaşlarımızı getirdik. Eczacılar halkın en yakın sağlık danışmanı olarak gösteriliyor. Meme kanseri gibi yaygın ve alsında yenilebilecek bir kanser türü olduğu için biz de eczacılarımız bilgilendirmek istedik. Oldukça yaygın bir kanser türü ve gerçekten bilinmiyor. Farkındalık oluşturulması gerekiyor’’ değerlendirmelerinde bulundu.