Ankara’da aradığı çareyi Diyarbakır’da buldu

Rahim içi kanama ve ağrı şikayetiyle başvurduğu birçok yerde zor bir ameliyat gerektiren miyom teşhisi konulan ve en son gittiği Ankara’da, Diyarbakır’da ameliyat olması tavsiye edilen 3 çocuk annesi Nuran Kılıç, laparoskopi ameliyatıyla 1 günde sağlığına kavuştu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Nuran Kılıç, şiddetli rahim içi kanama ve ağrı şikayetiyle birçok yere başvurdu. Yapılan tedavilerde Kılıç’a miyom teşhisi konuldu. Miyom nedeniyle oluşan kanamalar ve karın içerisinde çok ciddi yapışıklıklar nedeniyle zor olan ameliyat için doktor doktor gezen Kılıç’a en son gittiği Ankara’da, Diyarbakır’da ameliyat olması tavsiye edildi. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğine gelen Kılıç, Çoksüer’in uyguladığı laparoskopik ameliyatla bir günde sağlığına kavuştu.

“Zor bir ameliyattı”

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın aşırı şiddetli şekilde kanama ve ağrı nedeniyle kendilerine başvurduğunu ve zor bir ameliyat olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız muayenede hastamızda çok sayıda miyom olduğunu tespit ettik. Hastaya tanımızı koyduk. Özellikle rahmin içerisinde çok sayıda miyomu da vardı. Şiddetli kanamaların nedeninin miyoma bağlı olduğu kanısına vardık ve hastaya laparoskopik ameliyatı yaptık. Laparoskopik olarak yani küçük deliklerden biz bu ameliyatı yapıyoruz. Hiç karnı açmadan, kapalı ameliyatla bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyat tabi ki hastanın miyomları olması ve karnın içerisinde çok ciddi yapışıklıklar olması nedeniyle çok zor bir ameliyattır. Onun için birçok yerde hastaya ameliyat yapılmamış. Biz hastamıza kendi klinik tecrübelerimizle kapalı olarak rahim ameliyatını gerçekleştirdik. Karın içerisinde çok ciddi yapışıklıkları vardı. Hem bağırsakları hem de özellikle idrar torbası birbirine yapışık durumdaydı ve rahmi de normale göre çok büyümüştü. Tabi bu miyoma bağlı bir büyümeydi” dedi.

“Hiç ameliyat olmamış gibi”

Ameliyatı tecrübeleriyle komplikasyonsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Çoksüer, “Şuanda hastamız gördüğünüz gibi hemen ayaklandı ve iyileşme sürecine girdi. Kapalı ameliyatın açık ameliyata göre birçok üstünlüğü var. Hastanın hem kanaması hem ağrıları daha az oluyor hem de bir gün sonra ayaklanabiliyor ve biran önce sağlığına kavuşabiliyor. Yara yeri iyileşmesi de çok daha hızlı oluyor. Hastamız hiç ameliyat olmamış gibi gayet iyi durumda. Hastalarımıza önerimiz eğer ameliyat olacaksa açık ameliyat olmasın. Açık ameliyatlar artık tarihe karışıyor. Bizim için kapalı ameliyat yapılması önemli ve kapalı ameliyatı yapan hekim de çok önemli. Kapalı ameliyatın yapılacağı merkezin de deneyimi çok çok önemli. Hastaların mutlaka araştırarak hangi hekimin onda tecrübesi olduğunu araştırarak ona göre bu ameliyatı yapmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

“Ankara’ya boşuna gitmişim”

3 çocuk annesi Nuran Kılıç da tedavi için en son Ankara’ya gittiğini dile getirerek, “Oradaki doktor Diyarbakır’a gitmemi ve orada ameliyat olmamı önerdi. Doktor Hakan beyi tavsiye etti bize. Boşuna Ankara’ya gittik. Burası daha iyiymiş” ifadelerinde bulundu.