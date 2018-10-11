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11 Ekim 2018 Perşembe 12:03

Aort damarı iki kat büyüyünce ölümden döndü

Aort damarı normale göre iki kat genişleyen 60 yaşındaki Mehmet Aras, Ordu’da 8 saat süren zorlu ameliyat sonucunda hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu.Giresun’da yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Aras, rutin muayene için Medical Park...

Aort damarı iki kat büyüyünce ölümden döndü
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Aort damarı normale göre iki kat genişleyen 60 yaşındaki Mehmet Aras, Ordu’da 8 saat süren zorlu ameliyat sonucunda hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu.

Giresun’da yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Aras, rutin muayene için Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu. Uzm. Dr. Tahir Ulusoy tarafından yapılan tetkikler sonucunda hastanın kalbinden çıkan ana damarın genişlemiş olduğu tespit edildi. Hastanenin Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Konseyi tarafından ameliyat kararı verilen hasta, Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve ekibi tarafından 8 saatlik süren zorlu ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

Aort damarı iki katından fazla büyümüş

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ümit Yener, yapılan operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamız Mehmet Aras’ın kalbinden çıkan vücudun en büyük atardamarı olan aort damarında genişleme vardı. Aort damarının normal sınırları 2.5 cm ile 3 cm arasında olması gerekirken Mehmet Bey’de bu sınır 6.8 cm’ye kadar ulaşmıştı. Ayrıca aort kapağında da ciddi derecede yetmezlik vardı. Bentall de bono+hemiark replasmanı dediğimiz özel bir yöntemle hastamızın hem kalp kapağını hem de aort damarını değiştirerek ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastamızın şifasına vesile olarak taburcu ettik.”

Damar genişlemesinin ihmal edildiği takdirde ölümcül neticeler doğuran önemli bir kalp damar hastalığı olduğuna işaret eden Doç. Dr. Ali Ümit Yener, “Damar genişlemesi yani balonlaşması, kalp damar hastalıklarında ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Kalp damar hastalıkları sebebiyle ülkemizde yılda yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Damar balonlaşması uygun şartlarda ameliyat edilmezse, ne yazık ki eninde sonunda damar yırtılması ve iç kanamayla sonlanır ve hastalarımız hastaneye bile gelemeden hayatlarını kaybedebilir. Bu sebeple damar genişlemesi teşhisi konulan hastalarımızın kontrollerini ihmal etmemeleri gerekmektedir” dedi.

8 saatlik zor bir ameliyat geçiren Mehmet Aras ise, “Zor bir ameliyat olduğunu biliyordum fakat korktuğum gibi olmadı. Doç. Dr. Ali Ümit Hocam, her hastalık için ‘Bir çare bulunur elbet’ diyordu, benim derdime de çare oldu” diye konuştu.
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