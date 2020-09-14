Aristo Diyeti ile Zayıflama

Diyet yapmak, fazla kilolardan kurtulmak ve sağlıklı beslenmek için düzensiz beslenmeye son vermek gerekir. Beslenme alışkanlıklarından kurtulmak çoğu zaman zorlayıcıdır. Birçok farklı diyet türü, şok diyetler ya da detokslarla hızlı bir şekilde kilo vermek sağlığınız açısından tehlike oluşturabilir. Sağlığınızı bozmadan, hızlı ve kalıcı kilo vermek için Aristo Diyeti yapabilirsiniz. Aristo Diyeti’nin amacı yalnızca kısa süreliğine diyet yapmak değildir. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek, aç kalmadan, sağlıklı besinler tüketerek kilo vermek mümkün. Sağlıklı bir hayata sahip olmak için Aristo Diyeti yaparak düzenli ve sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş yapabilirsiniz. Sağlıksız bir şekilde yapılan şok diyetler hormon dengenizi bozar, kalp ve damar rahatsızlıklarına sebebiyet verir. Aç ve halsiz bırakarak sizi mutsuzluğa sürükler. Fazla kilolardan kurtulmak yerine sağlığınızdan olursunuz. Hem sağlıklı olmak hem de ideal kilonuza ulaşmak Aristo Diyeti ile mümkün.

Dr.Gönül Ateşsaçan’ın kitabı Aristo Diyeti ile Yeni Yaşam, Aristo Diyeti ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri içeriyor. Kitabı edinerek, danışmanlık alarak ya da uzaktan diyet programı yaparak dilediğiniz şekilde kilo verebilirsiniz. Aristo Diyeti yalnızca bedeni değil aynı zamanda zihni de hafifletir.

Peki nedir Aristo Diyeti?

Aristo Diyeti genel olarak bitkisel bazlı beslenmedir. Çiğ sebze ve meyvelerin beslenme programının %80’inde olmasını önerir. Hayvansal gıdaları azaltarak bitkisel gıdaları öğünlerinize daha çok kattığınızda daha hafif ve zinde hissetmeye başlarsınız. Çünkü hayvansal gıdalar hormon dengenizi bozar, ödem ve şişkinlik hissetmenize sebep olur. Aristo Diyeti ile ilk 3 hafta et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri tüketmeden yalnızca bitkisel bazlı beslenme ile kilonuzun %10’unu verebilirsiniz. Çünkü bitkisel besinler hem sağlıklı olmanızı sağlar hem de kilo kaybetmenize yardımcı olur.

Tıka basa doysanız bile kendinizi şişkin hissetmezsiniz. Aç kalmadan, halsizlik yaşamadan enerjik bir şekilde yapacağınız bu diyet ile günden güne ideal kilonuza yaklaşırsınız. İdeal kilonuza ulaşsanız bile beslenme alışkanlıklarınız değişeceği için hayatınızda bitkisel besinlere daha çok yer vermeye başlarsınız. Böylece kilonuzu korur ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Aristo Diyeti Dr. Gönül Ateşsaçan’ın kendi yarattığı bir diyet olup, daha fazla bilgi almak isterseniz kendisinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.