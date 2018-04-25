SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:06

Artık gözlük şart değil

Göz içi mercek teknolojilerinin gelişmesiyle ameliyat sonrası kullanmak zorunda olduğumuz gözlüklere ihtiyaç kalmadı.Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Doktor Adnan İpçioğlu konu ile ilgili bilgi verdi. Ultraviyole...

Artık gözlük şart değil
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Göz içi mercek teknolojilerinin gelişmesiyle ameliyat sonrası kullanmak zorunda olduğumuz gözlüklere ihtiyaç kalmadı.

Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Doktor Adnan İpçioğlu konu ile ilgili bilgi verdi. Ultraviyole ışınlarına ve radyasyona maruz kalmanın katarakt oluşumunu hızlandırdığını ifade eden uzmanlar, genellikle 60 yaşından sonra görülen katarakt hastalığının artık daha erken yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Katarakt hastalığının cerrahi dışında herhangi bir tedavi şeklinin olmadığını belirten uzmanlar, ilerleyen teknoloji ve devrim niteliğindeki yenilikler sayesinde katarakt cerrahisinin günübirlik tedavi şeklinde uygulandığını söyledi. Katarakt hastalığının erişkinlerde en önemli sebebinin yaşlanmaya bağlı lensteki değişiklikler olduğu ifade edilirken, çocuklarda ise metabolik hastalıklar, anne karnında geçirilen enfeksiyon hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, ailevi hastalıklar vb. gibi unsurlar olduğu açıklanıyor.

İpçioğlu, katarakt hastalığının hayatın her safhasında görülebileceğini belirterek, “Günümüzde katarakt ameliyatları, anestezi ve mikro cerrahi tekniklerinin gelmesi sayesinde, günübirlik ayaktan tedavi dediğimiz, hastayı hastanede yatırmaya gerek duyulmayan operasyon şeklinde yapılmaktadır. Hasta aynı gün taburcu edilmektedir. Katarakt ameliyatlarında kullanılan damla anestezi sayesinde göze iğne yapılmadan, ağrı ve acı duyulmadan ameliyat yapılmaktadır. Ameliyat sonrası kullanmak zorunda olduğumuz gözlüklere ihtiyaç bırakmayarak, multifokal ya da trifokal mercekler takılabiliyor. Bu mercekler sayesinde gözlüksüz hem uzağı hem yakını rahatlıkla görebileceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku