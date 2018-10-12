Artrit’i hafife almayın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şahin, 12 Ekim Dünya Artrit günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Artrit’in hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şahin, 12 Ekim Dünya Artrit günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığa değinerek bu hastalığın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Şahin, "Artrit eklemin iltihabı, eklemin içinde olan eklemin şişlik, kızarıklık, ağrıyla bulgu veren bir vakadır. Artriti hafife almamak lazım, artrit birçok romatizmal hastalığın ilk bulgusu olabiliyor. FMF dediğimiz ailevi Akdeniz ateşi hastalığı Sivas’ta, Sivas Zara’da ve çevresinde sıklıkla görülen bir hastalıktır. Hastalığın bulguları arasında; eklemde şişlik, kızarıklık ve eklem iltihabı görülebiliyor. Romatizmal hastalıkların ilk bulgusu olarak yüzde 10-20 hastada neredeyse hastalar bize artrit ile yani eklemde iltihap, eklemde infilamasyon ile geliyor" dedi.

Doç. Dr. Şahin, artrit rahatsızlıkların bölgede yayın olduğunu ifade ederek, "Yine bizim bölgemiz de romatoit artrit dediğimiz klasik eklem iltihabı, eklem iltihabı romatizması, romatoit artrit hastalığını çok sık görüyoruz. Bunun dışında ankilozan spondilit dediğimiz omurga romatizmal hastalığını yine çoğunlukla görüyoruz. Bunun dışında bazı bağ dokusu hastalıkları var. Bunlar da hastalıklar yine artritle bize gelebiliyor. Artriti hafife almamak lazım. Artrit bizim için çok önemli bir bulgu. Hastaların büyük çoğunluğu eklem iltihabıyla geliyor. Eklemde şişlik, kızarıklık, ağrı, tutukluk, katılıkla gelebiliyor. Artritte hastalar, ekleminde özellikle sabah uyandığında açmada bir katılık, zorluk, biz buna sabah tutukluğu diyoruz. Hatta jel fenomeni diyoruz. Hastalar eklemini açmada hareket etmede bir zorluk yaşıyorlar. Bunu zamanla yarım saat, bir saat içinde hatta öğlene kadar gün boyu tutukluk yaşadığını ifade eden hastalar var. Artritle gelen hastaların tanısında hani çoğu zaman bir romatizmal hastalık ortaya çıkıyor. Yani ilk bulgu olarak artrit eklem iltihabıyla geliyor. Fakat bunları araştırdığımız zaman biz çeşitli kan tetkikleri yapıyoruz, hastanın iyi bir detaylı sorgulamasını yapıyoruz. Fizik muayenesini yapıyoruz. Çeşitli kan tetkiklerini istiyoruz. Filmlerini çekiyoruz grafiklerini, gerekirse ultrasonlarını ve diğer tetkiklerini yapıyoruz hastaya tanı koyuyoruz. Ona göre tedavisine başlıyoruz" diye konuştu.

Romatizmal rahatsızlıklar arasında ilk sırada

Romatizmal rahatsızlıklar arasında artritin ilk sırada olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şahin, "Birçok romatizmal hastalığın büyük çoğunluğu yüzde 80-90’ı neredeyse, hastalar bize artritle, eklem iltihabı ile geliyor. Birçok romatizmal hastalığın genelde artrit bazen döküntü bazen ateştir hani bazen romatizmal hastalıkların genelde ilk bulguları bize hastayı getiren ilk bulguların başında artrit gelir diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Erken tanı önemli

Artritte erken tanının önemine değinen Doç. Dr. Şahin, "Erken tanı önemli. Hastaya erken dönemde tanı koyamayıp tedaviye başlamazsak hasta ilerde sakat kalabilir. Biz buna deformite diyoruz. Artrit erken dönemde tanısını koyup tedavisini etmezsek, eklem aralığı tamamen kapanıp biz buna ankiroz diyoruz, eklem aralığı birbirine kavuşur, hareket ettiremez hatta elini bileğini oynatamaz. El parmaklarını, omurgasını oynatamaz. Yani düşünün 40-45 yaşında ki genç, sağlıklı erkek hani artrit oldu, omurga iltihabı oldu, romatizması oldu, tanı koyulup tedavi başlanmazsa işini gücünü yapamayacak. İş gücü kaybolacak. O yüzden bu önemli. Artrit hastalarının tanısını erken koyup erken tedavisini başlamazsak hastanın ileriye dönük hem iş gücü hem ekonomik kaybı hem de bu iş gücü kaybı çevreye yansıyacak, tüm topluma yansıyacak. O yüzden erken dönemde tanı koymak önemli" dedi.