Astım ihmale gelmez

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, kronik bir hastalık olan astımın ihmale gelmeyeceğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, astımın; alerji, enfeksiyon, egzersiz, soğuk hava ve sigara dumanı gibi bazı uyarıların solunum yollarında kas spazmı, ödem ve salgı artışına neden olduğu bir solunum sistemi hastalığı olduğunu söyleyerek, astımın belirtilerini anlattı.

Astımın görülme oranı hakkında da bilgi veren Uzman Dr. Cetin, "Hastalığın en sık görülen belirtileri öksürük, göğüste tıkanıklık hissi, nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur. Hiçbir yakınma olmadığı durumlarda bile hava yollarında, iltihap durumu söz konusudur. Astım görülme sıklığı ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içinde bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebilir. Isı ve nemin yoğun olduğu ortamlarda görülme sıklığı artar. Asya ve Afrika’nın bazı bölümlerinde yüzde 1 civarında olan astım sıklığı, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da yüzde 20-30 gibi yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Değişen yaşam koşulları, çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, modern yaşam şekli kapalı ortamlar, sigara ve diyet alışkanlıkları gibi bazı faktörler son yıllarda artıştan sorumlu tutulmaktadır. Ülkemizde astım ortalama yüzde 5-10 oranlarında görülmekte, artış eğilimi göstermemektedir. Şehirler ve bölgeler arasında belirgin farklılıklar gözlenmekte, şehirlerde, sahil bölgelerinde sık görülmektedir. Çocukluk çağı astımı genellikle 5 yaşın altında başlar ve erkek çocuklarında, kız çocuklarına nazaran daha sık görülür. Ergenlik döneminde ise cinsiyet farkı azalır ve erişkin dönemde kadınlarda biraz daha fazla görülür" dedi.

Astımın belirtileri

Astımın belirtileri hakkında da bilgiler veren Uzman Dr. Demet Çetin, "Öksürük, genellikle kuru, tahriş (irritasyon) öksürüğü şeklindedir. Hastalar tarafından ’Boğazıma bir şeyler yapışıyor. İğneler batıyor, bir türlü çıkarıp atamıyorum’ şeklinde ifade edilmektedir. Diğer astım belirtileri ile birlikte olabileceği gibi tek belirti de bulunabilir. Başka bir nedeni olmaksızın belli kokulara maruz kalındığında bazı ilaçların kullanımı da, belli ortamlarda ya da egzersiz sonrası ataklar şeklinde ortaya çıkan öksürük astımı düşünülmelidir. Atakların ağırlığına göre hastalar bazen koyu, yapışkan içinde küçük partiküller, parçalar bulunan balgam çıkarabilirler. Gece uykudan öksürükle uyanma sık görülen bir durumdur. Nefes darlığı, öksürüğe neden olan hemen her durum, nefes darlığına da yol açabilir. Nefes darlığı günün her saatinde görülebileceği gibi sıklıkla sabaha karşı ortaya çıkar. Neden olan faktör ortadan kalktığında ya da nefes açıcı ilaçlar kullanıldığında nefes darlığı ortadan kalkar ve hasta rahatlar. Hırıltılı (hışıltılı) solunum, bronşlarda meydana gelen daralma kulağımızla da duyabileceğimiz bir sese neden olur ki bu durum sıklıkla ağır ataklar sırasında görülür" diye konuştu.