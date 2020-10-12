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10 Aralık 2020 Perşembe 18:21

Bağışıklık Güçlendirmeye Yardımcı 5 Besin

Bağışıklık Güçlendirmeye Yardımcı 5 Besin
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Günlük hayatta yediğiniz ve içtiğiniz tüm besinler farklı fayda seçenekleri ile karşınıza çıkar. Bağışıklık sisteminiz için önem taşıyan pek çok besini doğal yollarla almanız mümkün. Bunun yanı sıra daha kolay ve pratik seçenekler arıyorsanız doktorunuza danışarak bağışıklık güçlendirici takviyelerden yardım alabilirsiniz.

Gün içinde tükettiğiniz birçok besin bağışıklık sisteminizin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Bazı besin seçenekleri ise bağışıklığınız için ayrı bir önem taşır. Yiyecek ve içeceklerden önce düzenli miktarda su tüketimi bağışıklık için ilk adım olabilir. Günlük beslenme rutininize doğal besinler ekleyerek bağışıklığınızı güçlü tutabilirsiniz.

İşte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için 5 yardımcı besin;

Sebze ve meyveler

Meyve ve sebzeler içerisinde birçok vitamin ve mineral desteğini bizlere bir arada sunar. Vücudunuza direnç sağlamaya yardımcı meyve ve sebzelerden destek alarak daha güçlü bir bağışıklık sistemi elde etmeye katkıda bulunabilirsiniz. Bağışıklığınız için fayda sağlayabilecek sebze ve meyvelerin başında; maydanoz, yeşil biber, kivi, çilek, enginar, zeytinyağı, greyfurt, ıspanak, domates, balkabağı ve portakal yer alıyor.

Sarımsak

Güçlü bir antioksidan desteği sunan sarımsak pek çok yemek türünde kendine yer bulabiliyor. Tadı ile herkesin beğenisini kazanan sarımsak, içerisindeki özel maddeler sayesinde bağışıklık sisteminizi zinde tutmaya yardımcı oluyor. İçerisinde yer alan allicin desteği ile bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı oluyor.

Zencefil

Zencefil bizlere taze ve kuru versiyonu ile pek çok faydayı bir arada sunuyor. Zencefil, vitamin ve kalsiyum açısından güçlü bir besin. Özellikle soğuk algınlığı nedeni ile oluşan bağışıklık sorunlarında tercih edilebiliyor.

Balık

Lezzetli ve şifalı bir öğün sunan balıkların pek çok türü sağlığımıza katkı sağlayabiliyor. Omega 3 yağ asitlerini düzenli olarak tüketmekte fayda var. Özellikle mevsiminde ön plana çıkan balıklara yönelerek bu etkiyi daha da artırabilirsiniz.

Yoğurt ve kefir

Probiyotik özelliğe sahip olan besinler güçlü bir bağışıklık için önem taşıyabiliyor. Yoğurt ve kefirde yer alan probiyotik etkisi ile bağışıklığınızın normal fonksiyonuna katkıda bulunabilirsiniz. Öğünlerinize düzenli olarak kefir ya da yoğurt ekleyerek, sağlıklı bir sisteme sahip olmaya yarcımcı olabilirsiniz.

Bağışıklık sisteminize katkıda bulunan pratik takviyeler için https://www.orzax.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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