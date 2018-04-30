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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:17

Bahar döneminde artan öksürüklere dikkat

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı ve uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır" dedi.Samsun Büyük Anadolu Meydan...

Bahar döneminde artan öksürüklere dikkat
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı ve uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniğinden Opr. Dr. Yusuf Şentürk, alerjik nezle ve astım hakkında önemli bilgiler verdi. Şentürk, "Uzun süren ve artarak devam eden öksürüklerin önemli bir kısmında neden, birden fazla olabilir. Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Kişinin durumuna göre, nedenlerin bazıları burun ya da geniz bölgesinden başlayıp alt solunum yollarına kadar uzandığı görülmektedir. Bu öksürüklerin nedenlerinden biri de alerjidir. Alerji vücuda giren ya da temas eden bir maddeye karşı vücudun kendine zarar verecek derecede reaksiyon göstermesidir” diye konuştu.

Alerjik reaksiyonlardan en fazla burun ve boğazın etkilendiğini dile getiren Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Bu reksiyonlar normal düzeyinde olursa vücudu korumak içindir. Ancak alerjik kişilerde reaksiyonlar zararlı olacak derecede fazladır. Burun bu tür alerjik reaksiyonlardan en fazla etkilenen organlardandır. Burun ve boğazın en çok etkilendiği özellikle bahar dönemlerinde bu durum alerjik nezle ve astımı tetikleyebilir.Alerjinin Kulak, Burun ve Boğaz ile ilgili belirtileri arasında en sık görülenler burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, kaşıntı, geniz akıntısı, boğazda gıcık, kronik öksürük, orta kulakta basınç problemleri sayılabilir. Alerjik nezle ve alerjik astım tedavisi; korunma, ilaç tedavisi, alerji aşıları, tamamlayıcı tedaviler ve eğitim olmak üzere beş basamaklıdır. Alerjik nezle ve astım tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka bir uzman hekim gözetiminde tedavisi yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.
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