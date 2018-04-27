Baharda sağlıklı kalmanın püf noktaları

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Doğan, bahar yorgunluğunu aşmak için pırasa, kereviz ve lahana gibi antioksidan yönünden zengin sebzelerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Bahar aylarında sağlıklı kalabilmenin püf noktalarını paylaşan VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Mustafa Doğan, “Bahar aylarında ısı ve nem değişikliği, fiziksel, ruhsal ve duygusal dünyamız üzerinde çeşitli etkilere yol açmaktadır. Tüm bu etkenler, bazı insanlara neşe verip onları heyecanlandırırken, bazı insanlarda da ’bahar yorgunluğu’ denilen duruma sebep olmaktadır. Birçok kişide halsizlik, isteksizlik, eklem ağrıları, uyku isteği, yorgunluk gibi şikayetler görülebilir. Mevsim geçişlerinin hızlı olduğu durumlarda vücudun buna uyum sağlaması da güçleşmektedir” dedi.

Bahara sağlıkla merhaba diyebilmek için

Dr. Mustafa Doğan şöyle devam etti: “Bahar döneminde bu zorlukların aşılması için yapılması gerekenlerin en başında, mevsimine uygun taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi gelmektedir. Pırasa, kereviz ve lahana gibi antioksidan yönünden zengin sebzeler tüketilebilir. Baharın kendine özgün meyve ve sebzelerini tüketmek, sağlıklı beslenmek de bu mevsimin tüm güzelliklerini doyasıya yaşamayı kolaylaştırmaktadır. Bu dönemde doğal besinlerle iyi bir vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır. Doğru bir beslenme programı benimsenmeli, besin çeşitliliğine önem verilmelidir. Bol su tüketimi de yine vücudun sıvı ihtiyacının karşılanması için çok önemlidir.”

D vitamini eksikliğine dikkat

D vitamini eksikliğine dikkat çeken Doğan şunları söyledi: “Soğuk algınlığı gibi kimi hastalıklara yakalanmamak için çok kalın giysiler yerine, gerektiğinde çıkarılabilen birkaç kıyafeti üst üste giyilmesi daha doğru olacaktır. D vitamini eksikliği yaşanmaması için güneş ışınlarından yeterince faydalanmak gerekir. Bunun için her gün 10-15 dakika güneşlenme sağlanabilir. Beslenme planında D vitamini açısından zengin besinlere yeterli ve dengeli bir şekilde yer verilmelidir. Bu dönemde düzenli ve kaliteli uyku da gün boyu zindelik için önemlidir.”

Spor formda ve mutlu kalmayı sağlar

Spor yapmanın formda ve mutlu kalmayı sağladığını belirten Dr. Mustafa Doğan, “Düzenli bir şekilde spor yapmak, sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Spor, bağışıklık sistemini destekler hücre faaliyetlerini düzenler ve kilo kontrolü sağlamaktadır. Spor, fiziksel sağlık üzerinde etkili olduğu kadar sağlıklı bir psikoloji için de etkilidir. Çünkü hareket eden kişi endorfin hormonunun da etkisiyle kendini daha mutlu hissetmektedir. Sağlıklıyım diyebilmek için; fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan tam bir iyilik halinin sağlanması gerekir. Bunun için bu dönemde kişi ne kadar yoğun olursanız olsun kendine mutlaka zaman ayırmalıdır” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Mustafa Doğan kişinin kendisini zaman ayırması gerektiğine, kitap okumanın, arkadaşlarla buluşup vakit geçirmenin insanı iyi hissettireceğine vurgu yaptı. Doğan sözlerini şöyle tamamladı: “Yorgunlukla baş etmek için öncelikle enerjiyi doğru kullanmak gerekir. Çalışma ve dinlenme periyodları doğru ayarlanmalıdır. Kısa ve sık dinlenme aralıkları verilerek, yorgunluğun ortaya çıkması önlenebilir.”