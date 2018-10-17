Bakan Varank ilik donörü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kemik iliği nakli bekleyen kanser hastalarının umudu olan kök hücre bağışçılığına dikkat çekmek adında kan örneği vererek kemik iliği donörleri arasına katıldı.Sağlık Bakanlığı ile Türk...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kemik iliği nakli bekleyen kanser hastalarının umudu olan kök hücre bağışçılığına dikkat çekmek adında kan örneği vererek kemik iliği donörleri arasına katıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü kök hücre projesine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kan örneği vererek, kemik iliği donörleri arasına katıldı. Varank, TSE’nin TOBB’ta gerçekleştirilen “Standardizasyon Zirvesi” programına katıldıktan sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Güvenpark’ta bulunan Kızılay Kan Bağışı tırına uğrayan Bakan Varank, kan örneği vererek, kemik iliği donörü oldu.

“Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek bu bizim için büyük bahtiyarlık olur”

Türkiye’de ilik nakli bekleyen pek çok hasta bulunduğunu ifade eden Varank, “Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek bu bizim için büyük bahtiyarlık olur. Bunun için ben de ‘Hikayeme Can Ver’ diyorum. Kızılay’ın kök hücre bağış kampanyasına destek oluyorum” dedi.

Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile ‘Hikayeme Can Ver’ ismiyle bir kampanya başlatarak, sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için kan örneği çağrısında bulunmuştu.

Bakan Varank’a teşekkür

Varank’ın kan örneği vererek ilik donörü olduğunu öğrenen Gazeteci Akdoğar, sosyal medyadan açıklama yaparak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank da hikayemecanver dedi ve ilik nakli için bağışçı adayı oldu. Sayın @varank çok teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ile Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) 2014’ten bu yana faaliyet gösteriyor. TÜRKÖK kapsamında bugüne kadar 355 bin kişi kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi. Bugüne kadar verilen numunelerden yaklaşık 3 bininde eşleşme oldu. Bu kapsamda 900 kök hücre nakli gerçekleştirildi.