“Başarılı implant için kemik kalitesi önemli”

Bilimsel çalışmalar dental implantların başarı oranının yüzde 95 olduğunu gösterse de Dr. Öğr. Üyesi Sercan Küçükkurt, implant için güçlü ve yeterli çene kemiğinin olması gerektiğine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmalar dental implantların başarı oranının yüzde 95 olduğunu gösterse de Dr. Öğr. Üyesi Sercan Küçükkurt, implant için güçlü ve yeterli çene kemiğinin olması gerektiğine dikkat çekti.

Günümüzde, kaybedilen dişlerin yerine uygulanabilecek tedavi seçenekleri arasında dental implantlar her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden (Dentaydın) Dr. Öğr. Üyesi Sercan Küçükkurt, hastalara fonksiyonel ve estetik açıdan başarılı bir dental implant uygulanabilmesi için en önemli faktörlerden birinin yeterli kemik hacminin bulunup bulunmaması olduğuna dikkat çekti.

6 ay içinde implant yapılabilir

Kaybedilen diş bölgesinde, dişin çekiminin ardından ilk yılın sonunda dikey ve yatay anlamda kemik hacminde yüzde 30’un üzerinde bir kayıp yaşandığını söyleyen Küçükkurt, "Diş çekimi sonrası hekimin farklı bir önerisi yoksa ilk 6 aylık dönemde implant uygulaması yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle tek köklü olan ön bölge dişlerinin çekimi sırasında uygun vakalarda, çekim boşluğuna eş zamanlı implant yerleştirilebilirken, arka bölgelerde çoğunlukla çekim bölgesinin 2 ilâ 4 aylık bir sürede iyileşmesi beklenmektedir" dedi.

Kemik hacmine göre takviye yapılabilir

Tek ya da birkaç komşu diş eksikliğinin giderilmesinde implant uygulama yöntemlerinin genellikle birbirine benzer olduğunun altını çizen Küçükkurt, bölgede mevcut kemik hacmine göre implant tek başına uygulanabileceği gibi, tek aşamalı olarak implant ile birlikte aynı anda kemik tozu ve zarı ile bölgeye takviye yapılabileceğini söyledi. Kemik hacminin yetersiz olduğu durumlarda ise iki aşamalı tedavi gerçekleştirilerek öncelikle bölgede çeşitli cerrahi tekniklerle kemik oluşturulması ve iyileşme döneminin beklenmesinin ardından implant uygulamasının yapılmasının önemine vurgu yapan Küçükkurt, "Hekimler bölgeye implant uygulaması yapmadan önce hastaların kemik hacminin yanı sıra kemik kalitesini de değerlendirirler. Kemik kalitesi hakkında üç boyutlu çene röntgenleri hekime işlem öncesi bir fikir verebilir. Hastaların kemikleri yeterli hacimde olsa bile mermer sertliğinde olabildiği gibi sünger gibi oldukça yumuşak bir yapıda da olabilir. İdeal olan bu ikisinin ortasında kemik yoğunluğuna sahip olunmasıdır. Hekimler hastaların kemik yoğunluğuna bağlı olarak implant uygulama tekniklerini modifiye eder ve mevcut kemiğe uygun yapıda implant tipi tercih ederler" ifadelerini kullandı.

Küçükkurt, hiç dişe sahip olmayan hastalara yeni bir diş dizisi kazandırmak için ise özel durumlara göre uygulanabilecek birden çok yöntem olduğunu söyleyerek, "Tam bir diş dizisini yeniden sağlamak için bir çene için 2 ila 8 arası implant gereklidir. Bu implantlar üzerine implant destekli protezler uygulanabilir" açıklamasında bulundu.