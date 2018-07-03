Bebeklerde pişikler ihmale gelmiyor

Bebeklik dönemi cilt sorunları arasında yer alan pişik, yaz aylarında daha çok görülüyor. Pediatrist Doç. Dr. Aydın Erdemir, "Yan etkiler ihmal edildiği takdirde pişiklere bakteriyel enfeksiyonlar da eklenebilir" dedi.

Pediatrist Doç. Dr. Aydın Erdemir, havaların ısınmasıyla birlikte bebekleri huzursuz eden, kaşıntı, acı ve yanma gibi belirtilerle etkisini gösteren pişik probleminin daha sık görüldüğünü söyledi. Pişik sonrası bebeğin cildinde kızarıklıklar oluştuğunu belirten Doç. Dr. Erdemir, "Ve bu yan etkiler ihmal edildiği takdirde pişiklere bakteriyel enfeksiyonlar da eklenebilir” diyerek anneleri uyardı.

Kent Alsancak Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdemir, ’Diaper Dermatit’ ya da ’Bez dermatiti’ olarak da bilinen pişik sorununun genellikle bebek bezinin bebeğin cildiyle temas ettiği bölgelerde görülen cilt tahrişleri olarak tanımlandığını kaydetti. Bebeklerde pişik oluşumunun en sık rastlanan bebeklik dönemi cilt sorunları arasında yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Erdemir, "Özellikle yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle bebeklerin ciltlerinde kızarıklık, su dolu kabarcıklar ve küçük şişlikler oluşabilir. Bu yan etkiler bebeklerin huzursuzlanmasına, acı çekmesine, yanma ve batma hissetmelerine neden olabilir. İdrarın, terin ve dışkının nemli cilt bölgelerini tahriş etmesine bağlı oluşan pişikler çocukların genital organlarının çevresinde, popo bölgesinde, bacak içlerinde, sırtta, koltuk altlarında, boyunda ve göbekte gözlenebilir. Bebeklerin yetişkinlere oranla daha hassas bir cilde sahip olması, bebek bezlerinin cildin nefes almasını engellemesi, nemli derinin daha hassas olması ve bebeklerin çok sık idrar yapması gibi farklı nedenlerle ortaya çıkan pişik problemi enfeksiyon oluşumuna neden olabileceği için ihmal edilmemelidir" şeklinde konuştu.

"Bebeklerin hassas ciltlerini tahriş edebilir"

Bebeklerde pişik oluşumunu tetikleyen birden çok risk faktörü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun süre idrar ve dışkı ile temas etmek bebeklerin hassas ciltlerini tahriş edebilir. Özellikle bebeklerde dışkılama ishal şeklinde gerçekleşiyorsa pişik oluşumu artabilir. Bebeklerin hassas ve nemli ciltleri sürtünmeye karşı oldukça duyarlıdır. Bebek bezleri ve cildi tahriş eden dar giysiler pişik oluşumu tetikleyebilir. Bebeğin cildi; bebek bezlerine, kıyafetlerinin yıkandığı deterjana, yumuşatıcılara ya da temizliğinin yapıldığı mendillere karşı reaksiyon gösterebilir. Bazı bebeklerin ciltleri bebek losyonlarına, pudralara ve yağlara karşı da hassas olabilir. Bebeklerin ciltlerinde küçük bir enfeksiyon kısa sürede çevre bölgeye yayılabilir. Özellikle nemli ve sıcak bölgelerde bakteriler ve mantarlar deri kıvrımları arasına yerleşip pişik oluşumunu başlatabilir. Bebekler katı gıdalara geçiş yaptığında dışkılarının içerikleri de değişir. Bu durum pişik oluşumu riskini arttırabilir. Bebeğin beslenmesindeki farklılıklar pişik oluşumu nedenleri arasında gösterilir. Tüm bu unsurlar haricinde bebeklerin kullandıkları ilaçların, çinko eksikliğinin, ciltlerinin yeterince temiz tutulamamasının ve annenin beslenmesindeki farklılıkların anne sütüne yansımasının da bebeklerde pişik oluşumuna yol açabildiği kabul edilir."

Pişik nasıl önlenir?

Öte yandan bebeklerin hassas cildini pişik oluşumundan korumak için basit ama aynı zamanda etkili yöntemler bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Erdemir, şunları söyledi:

"Bebeğinizin bezini mümkün olduğunca sık değiştirin. Bezini değiştirdiğiniz zamanlarda cildini ılık suyla yıkayın. Cildini kurularken sert dokuya sahip havlular kullanmayın. Bebeğinizin boyuna, kilosuna ve hareket düzeyine uygun bebek bezleri kullanın. Cildi tam anlamıyla kurumadan yeni bebek bezini takmayın. Bebeğiniz anne sütüyle besleniyorsa mümkün olduğunca beslenme düzeninizi değiştirmeyin ve gereksiz ilaç kullanımından uzak durun."